كوبي: دين هاوسن لن يعود أمام خيتافي

ذكرت إذاعة كوبي أن دين هاوسن مدافع ريال مدريد لن يعود في مواجهة خيتافي المقبلة.

ويحل خيتافي ضيفا على ريال مدريد في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن هاوسن لن يلحق باللقاء، لكن سيكون جاهزًا لمباراة سيلتا فيجو يوم 7 مارس.

وأضاف التقرير أن مدافع ريال مدريد سيكون في كامل جاهزيته لمواجهة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد أعلن الجمعة الماضي إصابة هاوسن بتمزق عضلي في السمانة، دون أن يذكر مدة غيابه.

وبالفعل غاب البالغ من العمر 20 عامًا عن المباراتين الأخيرتين أمام أوساسونا وبنفيكا.

وانضم هاوسن لقائمة غيابات ريال مدريد عن المباراة والتي تضم أيضا إدير ميليتاو وداني سيبايوس وجود بيلينجهام ورودريجو.

هاوسن شارك في 27 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 2.