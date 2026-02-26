كوبي: دين هاوسن لن يعود أمام خيتافي

الخميس، 26 فبراير 2026 - 19:11

كتب : FilGoal

دين هاوسن - ريال مدريد

ذكرت إذاعة كوبي أن دين هاوسن مدافع ريال مدريد لن يعود في مواجهة خيتافي المقبلة.

ويحل خيتافي ضيفا على ريال مدريد في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن هاوسن لن يلحق باللقاء، لكن سيكون جاهزًا لمباراة سيلتا فيجو يوم 7 مارس.

أخبار متعلقة:
تقرير: انتكاسة جديدة لمانويل نوير أس: مبابي لن يخضع لعملية جراحية.. والكشف عن مدة غيابه بشرى لحمزة عبد الكريم؟ فليك يتحدث عن دور لاماسيا والرديف في مد برشلونة باللاعبين أس: إصابة دي يونج عن برشلونة ستبعده لمدة شهر

وأضاف التقرير أن مدافع ريال مدريد سيكون في كامل جاهزيته لمواجهة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد أعلن الجمعة الماضي إصابة هاوسن بتمزق عضلي في السمانة، دون أن يذكر مدة غيابه.

وبالفعل غاب البالغ من العمر 20 عامًا عن المباراتين الأخيرتين أمام أوساسونا وبنفيكا.

وانضم هاوسن لقائمة غيابات ريال مدريد عن المباراة والتي تضم أيضا إدير ميليتاو وداني سيبايوس وجود بيلينجهام ورودريجو.

هاوسن شارك في 27 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 2.

ريال مدريد خيتافي دين هاوسن
نرشح لكم
فنربخشة يحصد 2 مليون يورو بسبب أردا جولر برشلونة يوضح إصابة دي يونج ومدة غيابه بشرى لحمزة عبد الكريم؟ فليك يتحدث عن دور لاماسيا والرديف في مد برشلونة باللاعبين أس: إصابة دي يونج عن برشلونة ستبعده لمدة شهر أس: مبابي لن يخضع لعملية جراحية.. والكشف عن مدة غيابه سبورت: ظهور حمزة عبد الكريم الأول بقميص برشلونة قد يكون أقرب من أي وقت مضى تشواميني: فوز ريال مدريد رسالة لكل من يقف ضد العنصرية أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات
أخر الأخبار
بنفيكا يصدر بيانا لكشف حقيقة اعتراف لاعبه بإهانة فينيسيوس 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أفشة: لم يتول تدريب الأهلي مدرب سيئ.. وشيكابالا يتفوق على أبو تريكة في هذا الأمر 25 دقيقة | الكرة المصرية
فنربخشة يحصد 2 مليون يورو بسبب أردا جولر 46 دقيقة | الدوري الإسباني
برينتفورد يعلن تجديد عقد مدربه حتى 2032 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: عاد من الموت.. أنطونيو إلى السيلية القطري ساعة | ميركاتو
كورت زوما ينتقل إلى الوصل الإماراتي ساعة | ميركاتو
أبو ريدة يشارك في مناقشة تعديلات قوانين كرة القدم مع IFAB ساعة | الدوري المصري
برشلونة يوضح إصابة دي يونج ومدة غيابه 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524172/كوبي-دين-هاوسن-لن-يعود-أمام-خيتافي