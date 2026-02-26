كرة طائرة - الختام 30 مارس.. الكشف عن جدول الدور النهائي من دوري السيدات

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مواعيد مباريات الدور النهائي من منافسات دوري السيدات.

وحسمت ستة فرق تأهلها إلى الدور النهائي من مسابقة دوري السيدات الممتاز للكرة الطائرة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وادي دجلة - المقاولون العرب - دلفي.

ويقام الدور النهائي من دوري من دور واحد من 5 جولات.

وجاء جدول المباريات كالآتي:

الجولة الأولى - الجمعة 6 مارس

الأهلي × سبورتنج - 8:30 مساء - صالة الأهلي

الزمالك × المقاولون - 8:30 مساء - صالة الزمالك

دلفي × وادي دجلة - 8:30 مساء - صالة بايونيرز

الجولة الثانية - الإثنين 9 مارس

وادي دجلة × الأهلي - 8:30 مساء - المركز الأولمبي بالمعادي

سبورتنج × الزمالك - 8:30 مساء - صالة سبورتنج

المقاولون × دلفي - 8:30 مساء - صالة المقاولون

الجولة الثالثة - الجمعة 13 مارس

الزمالك × دلفي - 8:30 مساء - صالة الزمالك

الأهلي × المقاولون - 8:30 مساء - صالة الأهلي

سبورتنج × وادي دجلة - 8:30 مساء - صالة سبورتنج

الجولة الرابعة - الجمعة 27 مارس

دلفي × الأهلي - 6 مساء - صالة سبورتنج

وادي دجلة × الزمالك - 6 مساء - المركز الأولمبي بالمعادي

المقاولون × سبورتنج - 6 مساء - صالة المقاولون

الجولة الختامية - الإثنين 30 مارس

وادي دجلة × المقاولون - 3 عصرا - صالة حسن مصطفى

سبورتنج × دلفي - 5 مساء - صالة حسن مصطفى

الأهلي × الزمالك - 8 مساء - صالة حسن مصطفى

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في التتويج بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري للسيدات هذا الموسم.

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر للسيدات غدا الجمعة.

كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.