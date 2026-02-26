مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تجديد عقد الحارس المخضرم كارلو بينسوليو.

كارلو بينسوليو النادي : يوفنتوس

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد صاحب الـ 35 عاما مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي.

وكشف يوفنتوس عن تجديد عقد الحارس كارلو بينسوليو حتى صيف 2027.

ويلعب كارلو بينسوليو في صفوف يوفنتوس منذ صيف 2017.

وانضم كارلو بينسوليو إلى يوفنتوس بعد 7 سنوات قضاها متنقلا بين أندية إيطالية مختلفة.

وبتجديد تعاقده حتى صيف 2027 سيخوض كارلو بينسوليو موسمه العاشر على التوالي مع السيدة العجوز.

ولعب كارلو بينسوليو 6 مباريات بقميص يوفنتوس واستقبلت شباكه 5 أهداف.