الاتحاد الليبي يعلن رحيل التونسي خالد بن يحيى

أعلن نادي الاتحاد الليبي رحيل مدرب التونسي خالد بن يحيى عن تدريب الفريق.

وكشف الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع خالد بن يحيى بالتراضي.

قرار إقالة خالد بن يحيى جاء في الوقت الذي ربطت فيه تقارير ليبية نادي الاتحاد بالتعاقد مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وبحسب موقع "عين ليبيا" الليبي، فإن كانت هناك حالة من عدم الرضا لدي إدارة الاتحاد الليبي على أداء الفريق تحت قيادة التونسي خالد بن يحيى.

وأوضحت التقارير أن إدارة الاتحاد وضعت موكوينا على رأس خياراتها.

ويحتل الاتحاد صدارة مجموعته في المرحلة الأولى من الدوري الليبي.

في المقابل لا يمر موكوينا بأفضل فتراته مع مولودية الجزائري خاصة بعد الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق لموكوينا تدريب أندية صنداونز والوداد ومولودية الجزائر.