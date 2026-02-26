الاتحاد الليبي يعلن رحيل التونسي خالد بن يحيى

الخميس، 26 فبراير 2026 - 15:04

كتب : FilGoal

خالد بن يحيى - نادي الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد الليبي رحيل مدرب التونسي خالد بن يحيى عن تدريب الفريق.

وكشف الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع خالد بن يحيى بالتراضي.

قرار إقالة خالد بن يحيى جاء في الوقت الذي ربطت فيه تقارير ليبية نادي الاتحاد بالتعاقد مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

أخبار متعلقة:
تقرير: الاتحاد الليبي يخطط للتعاقد مع موكوينا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بتحكيم مصري.. وهذا الحكم الأقرب تقرير: الاتحاد الأوروبي يرفض استئناف بنفيكا على قرار إيقاف بريستياني رغم فارق الـ17 نقطة.. مدرب اتحاد جدة: لم نفقد الأمل في التتويج بلقب الدوري

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏إعلان يعلن نادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع السيد/ خالد بن يحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة ،القدم على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، وذلك وفقاً للاتفاق الموقع بتاريخ 24 فبراير .p2026 ويتقدم نادي الاتحاد بجزيل الشكر والتقدير للسيد خالد بن يحي على الفترة التي قضاها مع الفريق ،الأول وماقدمه خلالها من عمل إحترافي وجهود ،مخلصة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة MEDIA CENTER النال A umbro LNET wwitdTter المداو الحديد ®ONIRO ቴቅ الالمال‏'‏

وبحسب موقع "عين ليبيا" الليبي، فإن كانت هناك حالة من عدم الرضا لدي إدارة الاتحاد الليبي على أداء الفريق تحت قيادة التونسي خالد بن يحيى.

وأوضحت التقارير أن إدارة الاتحاد وضعت موكوينا على رأس خياراتها.

ويحتل الاتحاد صدارة مجموعته في المرحلة الأولى من الدوري الليبي.

في المقابل لا يمر موكوينا بأفضل فتراته مع مولودية الجزائري خاصة بعد الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق لموكوينا تدريب أندية صنداونز والوداد ومولودية الجزائر.

الاتحاد الليبي خالد بن يحيى
نرشح لكم
قبل مواجهة مؤمن سليمان.. الزوراء العراقي يعلن بديل عماد النحاس مواعيد مباريات الخميس 26 فبراير 2026.. منتخب السلة بالتصفيات وأهلي جدة لقمة الدوري تقرير: الاتحاد الليبي يخطط للتعاقد مع موكوينا ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب للمرة الثانية.. الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي الصفاقسي يعلن إصابة علي معلول النحاس لـ في الجول: توليت تدريب الزوراء في وقت صعب.. وأملك عدة عروض داخلية وخارجية خبر في الجول - جلسة بين النحاس وإدارة الزوراء لإنهاء العقد بالتراضي
أخر الأخبار
الكشف عن حجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث مباراة الأهلي 2 دقيقة | الدوري المصري
المصري اليوم: حبس 4 متهمين في واقعة غرق السباح يوسف.. وبراءة 14 آخرين 11 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: انتكاسة جديدة لمانويل نوير 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أس: إصابة دي يونج عن برشلونة ستبعده لمدة شهر 38 دقيقة | الدوري الإسباني
أس: مبابي لن يخضع لعملية جراحية.. والكشف عن مدة غيابه 46 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: ظهور حمزة عبد الكريم الأول بقميص برشلونة قد يكون أقرب من أي وقت مضى 52 دقيقة | الدوري الإسباني
بث 6 مواسم من مسابقات الكرة السعودية = ملياران و320 مليون ريال ساعة | سعودي في الجول
نفاد تذاكر لقاء الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524159/الاتحاد-الليبي-يعلن-رحيل-التونسي-خالد-بن-يحيى