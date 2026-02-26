مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط

الخميس، 26 فبراير 2026 - 15:01

كتب : FilGoal

مران الأهلي - خوسيه ريبيرو

كشف مصدر من النادي الأهلي، العلم بقرار خوسيه ريبيرو باللجوء لغرفة أوضاع اللاعبين عن طريق محاميه.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد أشهر قليلة من توليه المهمة، وخلفه عماد النحاس بشكل مؤقت ثم الدنماركي ييس توروب المدرب الحالي للفريق.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تعاملنا بشكل احترافي مع خوسيه ريبيرو وتم تقديره والاجتماع به قبل رحيله لشرح أسباب رحيله من أجل مصلحة الفريق".

أخبار متعلقة:
588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو كرة سلة - الكشف عن مجموعة ومواعيد مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي مواعيد مباريات الخميس 26 فبراير 2026.. منتخب السلة بالتصفيات وأهلي جدة لقمة الدوري متعب يقود البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في الدوري ضد فاركو

وتابع "أبلغنا ريبيرو بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 3 أشهر، وتم تكريمه بعدما تفهم وجهة نظر النادي".

وأوضح "تفاجئنا بعد ذلك بمخاطبة محامي ريبيرو بطلب تعويض بخلاف الشرط الجزائي بسبب إقالة المدرب بعد انطلاق الموسم وهو ما رفضناه، فأبلغنا باللجوء للطرق القانونية وهو ما رحبنا به".

واختتم المصدر تصريحاته "كنا على علم بلجوء ريبيرو لغرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي، ونحن واثقون في صحة موقفنا ونرفض دفع الـ 588 ألف دولار وتقدمنا بالطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية لدفع قيمة الشرط الجزائي فقط".

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

يذكر أن نادي أيك السويدي أعلن في ناير الماضي تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو كمدير فني للفريق.

وأشار النادي إلى أن عقد ريبيرو يمتد حتى ديسمبر 2028.

الأهلي خوسيه ريبيرو
نرشح لكم
588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت متعب يقود البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في الدوري ضد فاركو إيقاف سلسلة الانتصارات السكندرية.. رشيد يخطف ثلاث نقاط ثمينة لـ بتروجت أمام الاتحاد ميدو جابر ينهي سلسلة تعادلات المصري بفوز صعب على مودرت سبورت خبر في الجول - اختبار طبي أخير للثنائي تريزيجيه وزيزو قبل مواجهة زد خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) بنفيكا.. الملكي يتأهل
أخر الأخبار
مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الليبي يعلن رحيل التونسي خالد بن يحيى 33 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 36 دقيقة | الدوري المصري
رئيس ألميريا: رونالدو الشخصية الأعظم في تاريخ كرة القدم.. وسعداء باختياره لنا ساعة | سعودي في الجول
تقرير: محمد صلاح سعيد بعقده مع ليفربول ومستعد للبقاء حتى 2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
لؤي ميلاد يشارك في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينج ساعة | رياضات أخرى
اسكواش - وادي دجلة يتوج بدوري الرجال والسيدات بالعلامة الكاملة ساعة | رياضة نسائية
588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524158/مصدر-من-الأهلي-يكشف-لـ-في-الجول-كنا-على-علم-بقرار-ريبيرو-وأبلغناه-بدفع-الشرط-الجزائي-فقط