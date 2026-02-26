مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط

كشف مصدر من النادي الأهلي، العلم بقرار خوسيه ريبيرو باللجوء لغرفة أوضاع اللاعبين عن طريق محاميه.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد أشهر قليلة من توليه المهمة، وخلفه عماد النحاس بشكل مؤقت ثم الدنماركي ييس توروب المدرب الحالي للفريق.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تعاملنا بشكل احترافي مع خوسيه ريبيرو وتم تقديره والاجتماع به قبل رحيله لشرح أسباب رحيله من أجل مصلحة الفريق".

وتابع "أبلغنا ريبيرو بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 3 أشهر، وتم تكريمه بعدما تفهم وجهة نظر النادي".

وأوضح "تفاجئنا بعد ذلك بمخاطبة محامي ريبيرو بطلب تعويض بخلاف الشرط الجزائي بسبب إقالة المدرب بعد انطلاق الموسم وهو ما رفضناه، فأبلغنا باللجوء للطرق القانونية وهو ما رحبنا به".

واختتم المصدر تصريحاته "كنا على علم بلجوء ريبيرو لغرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي، ونحن واثقون في صحة موقفنا ونرفض دفع الـ 588 ألف دولار وتقدمنا بالطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية لدفع قيمة الشرط الجزائي فقط".

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

يذكر أن نادي أيك السويدي أعلن في ناير الماضي تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو كمدير فني للفريق.

وأشار النادي إلى أن عقد ريبيرو يمتد حتى ديسمبر 2028.