رئيس ألميريا: رونالدو الشخصية الأعظم في تاريخ كرة القدم.. وسعداء باختياره لنا

الخميس، 26 فبراير 2026 - 14:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو في النصر االسعودي

أعرب محمد الخريجي رئيس نادي ألميريا عن سعادته البالغة عقب الإعلان عن استثمار البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنادي الإسباني.

وأعلن ألميريا استحواذ رونالدو على 25 % من أسهم النادي والاستثمار مع المجموعة السعودية المالكة للنادي.

وقال محمد الخريجي، رئيس نادي ألميريا: "نحن سعداء للغاية باختيار كريستيانو رونالدو للاستثمار في نادينا".

وأضاف "رونالدو يعد الشخصية الأعظم في تاريخ اللعبة، وكذلك خبير بالمسابقات كرة القدم الإسبانية، ومتابع للإمكانيات والبنية التحتية والمخرجات الرياضية الايجابية وكذلك الخطط والبرامج التطويرية التي تم إعدادها سواء على مستوى الفريق الأول أو الأكاديمية و التي منحت نادي الميريا تميزاً ملحوظا في مخرجات اللاعبين على مستوى قارة أوروبا".

ويملك نادي ألميريا حاليا مجموعة من المستثمرين السعوديين بعد شراء ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه.

وينشط نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويلعب رونالدو في صفوف نادي النصر السعودي، ويقوده حاليا لتصدر ترتيب الدوري وسط منافسة شرسة مع أهلي جدة والهلال.

وفاز النصر على النجمة 5-0 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري السعودي ليتصدر جدول الترتيب.

ورفع النصر رصيده إلى 58 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن أهلي جدة، و3 نقاط عن الهلال.

رونالدو ألميريا الإسباني
