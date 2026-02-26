لؤي ميلاد يشارك في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينج

يخوض التونسي لؤي ميلاد لاعب الكيك بوكسينج مرحلة جديدة من التحضير المكثف استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لفئتي "الماسترز" و"السينيرز".

وكان الملاكم التونسي لؤي ميلاد عاد للحلبة العام الماضي، بعد غياب 3 سنوات، وهو الذي يبلغ من العمر 27 سنة ومختص في الكيك بوكسينج الكاي وان و الموياي تاي.

وحصل ميلاد على بطولة تونس في العديد من المناسبات سابقا، وهو بطل إفريقيا "اسكا" للمحترفين لثلاثة مرات في الكاي وان ومرة واحدة في الموياي تاي.

ويعمل ميلاد حاليًا على تنفيذ برنامج تدريبي شامل يهدف إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض المنافسات المرتقبة، حيث يعتمد في استعداداته على معسكرات تدريبية مكثفة تتضمن تطوير مستوى اللياقة البدنية، وخوض مواجهات ودية دولية، إلى جانب العمل على ضبط الوزن بما يتناسب مع الفئة التي سيشارك فيها.

وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز ثقته بنفسه قبل النزول إلى الحلبة، خاصة في ظل قوة المنافسة المتوقعة خلال البطولة.

وأكد ميلاد أنه يركز خلال هذه المرحلة على استعادة كامل تركيزه الفني، خاصة فيما يتعلق بثبات وضعية الاستعداد، وسرعة حركة القدمين، والتوازن بين الهجوم والدفاع.

ويرى أن هذه العناصر تمثل مفاتيح أساسية لتحقيق أداء قوي أمام منافسين يتمتعون بخبرات دولية كبيرة، كما يحرص على تحسين دقة توجيه الضربات وتطوير قدرته على التحرك بمرونة داخل الحلبة، بما يمنحه أفضلية تكتيكية خلال النزال.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعب سلسلة من النزالات الودية أمام مقاتلين أوروبيين ودوليين، بهدف رفع كفاءته الفنية واكتساب خبرات إضافية قبل المنافسات الرسمية.

وتأتي هذه المباريات في إطار خطة متكاملة تهدف إلى صقل الجوانب التكتيكية والبدنية، وضمان أعلى مستوى من الجاهزية عند انطلاق البطولة.

