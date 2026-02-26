اسكواش - وادي دجلة يتوج بدوري الرجال والسيدات بالعلامة الكاملة

تُوج فريق وادى دجلة للاسكواش بدرع الدورى العام لمرحلة عمومى رجال وسيدات لموسم 2025/2026،

ونجح فريق وادي دجلة في تحقيق العلامة الكاملة بمسابقة الدوري التى أقيمت بمجمع الإسكواش باستاد القاهرة، ليواصل هيمنته على المسابقة.

وجاء تتويج وادى دجلة بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مبارياته الخمس.

إذ تغلب دجلة على أندية الأهلى، سبورتنج، سموحة، هليوبوليس، والجزيرة، ليحسم اللقب في النهاية.

واحتل وادى دجلة المركز الأول، بينما جاء هليوبوليس فى المركز الثانى، وحل سموحة فى المركز الثالث، فى منافسات قوية شهدت مشاركة نخبة من أفضل لاعبى ولاعبات الإسكواش فى مصر.

ومثل فريق وادى دجلة فى البطولة كل من:

يوسف إبراهيم - علي أبو العينين - مازن هشام - سيف تام - أدم حول - أدهم رشدى - هانيا الحمامي - هنا معتز - ناردين سامح - نور أبو المكارم.

ويقود الجهاز الفنى والإدارى للفريق كريم درويش رئيس الجهاز، وباسم مكرم المدير الفني.