كرة سلة - الكشف عن مجموعة ومواعيد مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي

الخميس، 26 فبراير 2026 - 13:40

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي The BAL تفاصيل النسخة السادسة من البطولة والمقامة بمشاركة الأهلي المصري.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وذلك عكس المواسم الماضية التي كانت تقام فيها البطولة من 3 مجموعات وكل مجموعة مكونة من 4 فرق. وسيتم الإعلان عن المجموعات والمباريات في وقت لاحق.

وتستضيف جنوب إفريقيا المجموعة الأولى في الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل.

أما المجموعة الثانية التي يلعب فيها الأهلي ستقام في المغرب في الفترة من 24 أبريل وحتى 3 مايو.

وجاءت مجموعة كالاهاري المقامة في الفترة (27 مارس - 5 أبريل) بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا كالآتي:

جوهانسبرج جيانتس (جنوب إفريقيا) - أهلي بنغازي (ليبيا) - الجيش (رواندا) - دار سيتي (تنزانيا) - نيروبي (كينيا) - بترو دي لواندا (أنجولا)

بينما مجموعة الصحراء المقامة في الفترة (24 أبريل - 3 مايو) - بمدينة الرباط بالمغرب كالآتي:

الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وكان الاتحاد السكندري هو ممثل مصر في النسخة الماضية من البطولة وحصل فيها على المركز الرابع.

وجاء ترتيب مباريات فريق سلة الأهلي في المجموعة كالآتي:

الأهلي × الإفريقي التونسي - 25 أبريل - 8 مساء

الأهلي × فيلا دي داكار السنغالي - 26 أبريل - 5 مساء

الأهلي × ماكتاون فلايرز النيجيري - 29 أبريل - 6 مساء

الأهلي × جي سي كينجز الإيفواري - 1 مايو - 8 مساء

الأهلي × الفتح الرباطي المغربي - 3 مايو - 8 مساء

وتأهل أبطال الدوريات المحلية في مصر وأنجولا والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وتونس مباشرة، فيما حجزت خمسة أندية مقاعدها عبر تصفيات "الطريق إلى BAL" التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة السلة بين أكتوبر وديسمبر 2025.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مؤتمر بواقع 15 مباراة لكل مؤتمر، حيث يخوض كل فريق خمس مباريات.

وقد طُرحت تذاكر مؤتمر كالاهاري في بريتوريا عبر Ticketmaster.za، فيما ستتوفر قريباً تذاكر مؤتمر الصحراء والأدوار الإقصائية، مع إمكانية التسجيل المسبق عبر الموقع الرسمي، كما يتيح شراء التذاكر الدخول المجاني إلى منطقة الجماهير في كل صالة.

وشدد أمادو جالو فال رئيس الدوري أن انضمام خمسة أندية جديدة يعكس النمو المستمر للبطولة وتأثيرها المتزايد في منظومة كرة السلة الإفريقية، مشيراً إلى التطلع للتفاعل مع الجماهير في جنوب إفريقيا والمغرب ورواندا والمتابعين عبر القارة والعالم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

