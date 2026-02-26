تقرير: ثلاثي إنتر قد يرحل بعد وداع دوري أبطال أوروبا

الخميس، 26 فبراير 2026 - 13:03

كتب : FilGoal

ماركوس تورام

أصبح مستقبل ثلاثة من نجوم إنتر محل شك عقب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام بودو جليمت في الملحق.

وأفادت صحيفة "ريبوبليكا" أن الخطة المالية للنادي كانت تعتمد على بلوغ دور الـ16، لكن الإقصاء قد يجبر الإدارة على الاستماع لعروض تخص أحد النجوم لتعويض الخسائر.

إذ أوضحت التقرير أن إنتر مستعد للاستماع لعروض تخص ماركوس تورام، الذي يتضمن عقده شرطا جزائيا بقيمة 80 مليون يورو، وكذلك دينزل دومفريس الذي غيّر وكيل أعماله مؤخرا.

كما أشارت صحيفة "جازيتا" إلى أن مستقبل نيكولو باريلا ليس محسوما، في ظل تقييم الإدارة لوضعه بعد موسم مخيب للآمال على المستوى الأوروبي.

وأشار التقرير إلى إنهاء إنتر السنة المالية 2024-2025 بأرباح بلغت 35 مليون يورو، ولتكرار الرقم ذاته كان من المفترض بيع لاعب بارز بالفعل.

وحصد الفريق 137 مليون يورو من دوري الأبطال الموسم الماضي، بينما اكتفى هذا الموسم بـ66 مليون يورو، إضافة إلى غيابه عن كأس العالم للأندية، ما حرمه من إمكانية تحقيق نحو 30 مليون يورو إضافية.

وسجل إنتر إيرادات قياسية الموسم الماضي بلغت 567 مليون يورو، وهي الأعلى في تاريخ الأندية الإيطالية.

ويتجه النادي لتخفيض فاتورة الرواتب مع اقتراب رحيل فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فري وماتيو دارميان وهنريك مخيتاريان بنهاية عقودهم في يونيو، لكن ذلك قد لا يكون كافيا.

