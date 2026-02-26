كرة سلة - أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

الخميس، 26 فبراير 2026 - 12:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة مباريات منتخب مصر الأول لكرة السلة، في النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وتنطلق النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم مساء اليوم الخميس على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتستمر حتى الأول من مارس المقبل.

وتستضيف صالة برج العرب، منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب منتخب مصر منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، والتي يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج كرة سلة - المنتخب الأول يهزم نظيره الأولمبي ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين

وتنطلق اليوم الخميس الجولة الأولى من التصفيات، حيث يلتقي منتخب أنجولا مع منتخب أوغندا الساعة 8 مساءً، فيما يواجه منتخب مصر نظيره مالي الساعة 11 مساءً.

وتُقام الجولة الثانية يوم السبت 28 فبراير، بمواجهة منتخب أوغندا مع منتخب مالي الساعة 8 مساءً، فيما يلتقي منتخب مصر مع منتخب أنجولا الساعة 11 مساءً.

وتُختتم منافسات النافذة الثانية يوم الأحد 1 مارس، عندما يواجه منتخب مالي منتخب أنجولا الساعة 8 مساءً، ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أوغندا الساعة 11 مساءً.

وتقام المباريات خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس الجاري.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

مصر كرة سلة أون سبورت
نرشح لكم
كرة سلة - الكشف عن مجموعة ومواعيد مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج كرة سلة - المنتخب الأول يهزم نظيره الأولمبي ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة – جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ ميرال أشرف لاعبة الأهلي دوري NBA – فريق نجوم أمريكا يحسم لقب بطل مباراة كل النجوم
أخر الأخبار
كرة سلة - الكشف عن مجموعة ومواعيد مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي 33 ثاتيه | كرة سلة
سكاي: يوفنتوس يناقش تجديد عقد سباليتي رغم الخروج من دوري الأبطال 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: ثلاثي إنتر قد يرحل بعد وداع دوري أبطال أوروبا 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 58 دقيقة | كرة سلة
بعد شراء 25% من أسهمه.. رونالدو: ألميريا يمتلك أسسا قوية وإمكانيات واضحة للنمو ساعة | سعودي في الجول
تشواميني: فوز ريال مدريد رسالة لكل من يقف ضد العنصرية ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: رونالدو اشترى 25% من أسهم ألميريا ساعة | سعودي في الجول
أوسيمين: أفضل تجنب ليفربول.. وإذا واجهناه سنقاتل حتى النهاية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524148/كرة-سلة-أون-سبورت-تعلن-إذاعة-مباريات-منتخب-مصر-بتصفيات-كأس-العالم