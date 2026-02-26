كرة سلة - أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة مباريات منتخب مصر الأول لكرة السلة، في النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وتنطلق النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم مساء اليوم الخميس على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتستمر حتى الأول من مارس المقبل.

وتستضيف صالة برج العرب، منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب منتخب مصر منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، والتي يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتنطلق اليوم الخميس الجولة الأولى من التصفيات، حيث يلتقي منتخب أنجولا مع منتخب أوغندا الساعة 8 مساءً، فيما يواجه منتخب مصر نظيره مالي الساعة 11 مساءً.

وتُقام الجولة الثانية يوم السبت 28 فبراير، بمواجهة منتخب أوغندا مع منتخب مالي الساعة 8 مساءً، فيما يلتقي منتخب مصر مع منتخب أنجولا الساعة 11 مساءً.

وتُختتم منافسات النافذة الثانية يوم الأحد 1 مارس، عندما يواجه منتخب مالي منتخب أنجولا الساعة 8 مساءً، ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أوغندا الساعة 11 مساءً.

