بعد شراء 25% من أسهمه.. رونالدو: ألميريا يمتلك أسسا قوية وإمكانيات واضحة للنمو

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حماسه الشديدة لخوض تجربة الاستثمار في ناي ألميريا الإسباني.

وأعلن نادي ألميريا استحواذ رونالدو على 25 % من أسهم النادي الإسباني.

وقال رونالدو عبر حساب ألميريا: "كان من طموحاتي منذ فترة طويلة أن أسهم في كرة القدم خارج الملعب".

وأضاف "نادي ألميريا يمتلك أسسا قوية وإمكانيات واضحة للنمو. أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع فريق الإدارة لدعم المرحلة المقبلة من تطور النادي".

فيما قال ألميريا في بيان رسمي: "كريستيانو رونالدو يستثمر في نادي ألميريا وينضم لتحالف مستثمري ملكية النادي بقيادة مجموعة SMC. أسطورة كرة القدم رونالدو استحوذ على 25% من الأسهم من خلال الشركة التابعة CR7 Sports في خطوة مهمة ضمن التوسع المستمر لكلٍ من النادي ومحفظة استثماراته".

Comunicado oficial: Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

ويملك نادي ألميريا حاليا مجموعة من المستثمرين السعوديين بعد شراء ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه.

وينشط نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويلعب رونالدو في صفوف نادي النصر السعودي، ويقوده حاليا لتصدر ترتيب الدوري وسط منافسة شرسة مع أهلي جدة والهلال.

وفاز النصر على النجمة 5-0 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري السعودي ليتصدر جدول الترتيب.

ورفع النصر رصيده إلى 58 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن أهلي جدة، و3 نقاط عن الهلال.