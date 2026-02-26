رومانو: رونالدو اشترى 25% من أسهم ألميريا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عن اتجاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للاستثمار في نادي ألميريا الإسباني.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر ألميريا

ويملك نادي ألميريا حاليا مجموعة من المستثمرين السعوديين بعد شراء ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه.

وبحسب فابريزو رومانو، فإن كريستيانو رونالدو أكمل صفقة شراء 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني المملوك حاليا لمجموعة استثمارية سعودية.

وينشط نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويلعب رونالدو في صفوف نادي النصر السعودي، ويقوده حاليا لتصدر ترتيب الدوري وسط منافسة شرسة مع أهلي جدة والهلال.

وفاز النصر على النجمة 5-0 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري السعودي ليتصدر جدول الترتيب.

ورفع النصر رصيده إلى 58 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن أهلي جدة، و3 نقاط عن الهلال.