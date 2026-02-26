أوسيمين: أفضل تجنب ليفربول.. وإذا واجهناه سنقاتل حتى النهاية

الخميس، 26 فبراير 2026 - 11:48

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - جالاتاسراي

تحدث فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتاسراي عن احتمالية مواجهة ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، معترفا بصعوبة المواجهة ومؤكدا استعداد فريقه للتحدي.

وتأهل جالاتاسراي إلى دور الـ16 بمجموع 7-5، بينما حرصت جماهير ملعب أليانز على تحية لاعبي يوفنتوس بعد الأداء القتالي لأكثر من ساعة بعشرة لاعبين.

وسيواجه جالاتاسراي أحد فريقي توتنام أو ليفربول، في انتظار القرعة التي ستقام غدا الجمعة.

أخبار متعلقة:
فيرتز يطمئن جمهور ليفربول بجاهزيته لمواجهة وست هام ميرور: بعد تصريحات وكيله.. ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بضم مدافع روما سلوت يشيد بـ نجوموها بعد فوز ليفربول القاتل على نوتينجهام ماك أليستر في +97 يكسر عقدة نوتنجهام أمام ليفربول بهدف قاتل

وقال أوسيمين عبر شبكة CBS: "بصراحة، مواجهة ليفربول الآن قد تبدو كنوع من الانتقام".

أضاف "أي فريق سنواجهه سيكون الأمر صعبا، لكنني أفضل تجنب ليفربول".

وواصل "إذا جاءوا في طريقنا سنقاتل، لكن الأمر لن يكون سهلا. هذه دوري أبطال أوروبا، لا يوجد فريق سهل. رأينا كيف يقدم بودو جليمت مستويات قوية في البطولة".

وسبق أن فاز جالاتاسراي على ليفربول 1-0 في مرحلة الدوري بإسطنبول، وسجل أوسيمين هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

وتابع "إذا أردت الفوز عليك مواجهة الكبار وصناعة اسمك، لعبنا أمام ليفربول لكننا لم نلعب في أنفيلد، إذا تواجها ستكون مباراة رائعة".

واختتم أوسيمين تصريحاته "نحن على قدر المسؤولية، لن تكون مواجهة سهلة بالطبع، لكن لدينا الروح القتالية".

ينتظر ليفربول قرعة دور الـ16 المقرر إقامتها يوم 27 فبراير، حيث سيواجه إما جالاتاسراي أو أتلتيكو مدريد بعد حسم مواجهات الملحق.

وفاز يوفنتوس على جالاتاسراي 3-2 بعدما وصلت المباراة إلى شوطين إضافيين.

جالاتاسراي فاز على يوفنتوس ذهابا 5-2، واستطاع اليوفي تسجيل 3 أهداف في الوقت الأصلي لمباراة الإياب.

لكن النادي التركي سجل هدفين في الشوطين الإضافيين ليحسم بطاقة العبور لدور الـ16.

وحجز جالاتاسراي مقعدا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 12 عاما.

ليفربول جالاتاسراي أوسيمين
نرشح لكم
تشواميني: فوز ريال مدريد رسالة لكل من يقف ضد العنصرية لوكاتيلي: أريد البكاء.. وهذه المباريات تبقى في الذاكرة بعد اكتمال عقد المتأهلين.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16
أخر الأخبار
تشواميني: فوز ريال مدريد رسالة لكل من يقف ضد العنصرية 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: رونالدو اشترى 25% من أسهم ألميريا 29 دقيقة | سعودي في الجول
أوسيمين: أفضل تجنب ليفربول.. وإذا واجهناه سنقاتل حتى النهاية 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قبل مواجهة مؤمن سليمان.. الزوراء العراقي يعلن بديل عماد النحاس 54 دقيقة | الوطن العربي
كيلليني: نشعر بخيبة أمل وفخورون بالأداء.. وجالاتاسراي شرارة لاستعادة روح يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
لوكاتيلي: أريد البكاء.. وهذه المباريات تبقى في الذاكرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - "قدومه أرعب الخصوم".. مصافي الشمال العراقي يعلن ضم أحمد صلاح ساعة | كرة طائرة
بعد اكتمال عقد المتأهلين.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524144/أوسيمين-أفضل-تجنب-ليفربول-وإذا-واجهناه-سنقاتل-حتى-النهاية