أوسيمين: أفضل تجنب ليفربول.. وإذا واجهناه سنقاتل حتى النهاية

تحدث فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتاسراي عن احتمالية مواجهة ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، معترفا بصعوبة المواجهة ومؤكدا استعداد فريقه للتحدي.

وتأهل جالاتاسراي إلى دور الـ16 بمجموع 7-5، بينما حرصت جماهير ملعب أليانز على تحية لاعبي يوفنتوس بعد الأداء القتالي لأكثر من ساعة بعشرة لاعبين.

وسيواجه جالاتاسراي أحد فريقي توتنام أو ليفربول، في انتظار القرعة التي ستقام غدا الجمعة.

وقال أوسيمين عبر شبكة CBS: "بصراحة، مواجهة ليفربول الآن قد تبدو كنوع من الانتقام".

أضاف "أي فريق سنواجهه سيكون الأمر صعبا، لكنني أفضل تجنب ليفربول".

وواصل "إذا جاءوا في طريقنا سنقاتل، لكن الأمر لن يكون سهلا. هذه دوري أبطال أوروبا، لا يوجد فريق سهل. رأينا كيف يقدم بودو جليمت مستويات قوية في البطولة".

وسبق أن فاز جالاتاسراي على ليفربول 1-0 في مرحلة الدوري بإسطنبول، وسجل أوسيمين هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

وتابع "إذا أردت الفوز عليك مواجهة الكبار وصناعة اسمك، لعبنا أمام ليفربول لكننا لم نلعب في أنفيلد، إذا تواجها ستكون مباراة رائعة".

واختتم أوسيمين تصريحاته "نحن على قدر المسؤولية، لن تكون مواجهة سهلة بالطبع، لكن لدينا الروح القتالية".

ينتظر ليفربول قرعة دور الـ16 المقرر إقامتها يوم 27 فبراير، حيث سيواجه إما جالاتاسراي أو أتلتيكو مدريد بعد حسم مواجهات الملحق.

وفاز يوفنتوس على جالاتاسراي 3-2 بعدما وصلت المباراة إلى شوطين إضافيين.

جالاتاسراي فاز على يوفنتوس ذهابا 5-2، واستطاع اليوفي تسجيل 3 أهداف في الوقت الأصلي لمباراة الإياب.

لكن النادي التركي سجل هدفين في الشوطين الإضافيين ليحسم بطاقة العبور لدور الـ16.

وحجز جالاتاسراي مقعدا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 12 عاما.