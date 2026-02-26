قبل مواجهة مؤمن سليمان.. الزوراء العراقي يعلن بديل عماد النحاس

الخميس، 26 فبراير 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

عماد النحاس مع فريق الزوراء العراقي

أتم نادي الزوراء العراقي إجراءات التعاقد مع لؤي صلاح لتولي تدريب الفريق.

وتولى لؤي صلاح تدريب الزوراء خلفا لعماد النحاس.

وسيخوض لؤي صلاح أولى مبارياته مع الزوراء بالدوري العراقي ضد الشرطة الذي يقوده مؤمن سليمان.

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقال النحاس لـFilGoal.com: "أشكر الجميع، وأشكر نادي الزوراء ومجلس إدارة النادي، وأشكر اللاعبين والجماهير وكل شخص ساندني خلال الفترة الماضية، وأنا مسؤول عن الفريق".

وأضاف: "توليت المهمة في ظروف صعبة جدًا لأن نادي الزوراء يبحث عن بطولة منذ 8 مواسم، وهذا الأمر يضع ضغطًا كبيرًا على أي مدرب وعلى اللاعبين والجهاز الفني، لأن كل شخص يريد العودة لمنصات التتويج من جديد".

وأكمل: "بذلت كل جهدي لأعيد الفريق للمنافسة، والحمد لله النتائج لم تكن سلبية مثلما تصور البعض. لعبنا 20 مباراة في جميع البطولات وفزنا في 11، وتعادلنا في 5، وخسرنا 4 مباريات فقط، منها خسارة واحدة في الدوري. هذا يعني أننا سرنا بشكل جيد في الدوري ولا نزال في قلب المنافسة".

وتابع: "فكرة رحيلي بدأت بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، وهذا أوجد رغبة لدى الإدارة في تغيير الجهاز الفني. أحترم قرار الإدارة لأن هذا حقهم في النهاية. حدثت جلسة بيني وبينهم واتفقنا على فسخ التعاقد بالتراضي".

وأتم: "لدي عدة عروض من المغرب والجزائر لتدريب فرق هناك، وبالطبع هناك عروض مصرية، وإذا كانت جدية سأفكر فيها، لكن أيضًا أفكر في الحصول على راحة حتى نهاية الموسم، ثم أبدأ في دراسة العروض بشكل جيد للاستقرار على الخطوة المقبلة".

ويحتل الزوراء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

منذ تولي المهمة في أكتوبر الماضي، قاد النحاس الفريق في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي قبل أيام.

