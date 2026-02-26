كيليني: نشعر بخيبة أمل وفخورون بالأداء.. وجالاتاسراي شرارة لاستعادة روح يوفنتوس

تحدث جورجيو كيليني مدير يوفنتوس عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام جالاتاسراي، مؤكدا شعوره بخيبة أمل رغم الفخر بما قدمه الفريق، ومعلقا بسخرية على طرد لويد كيلي.

وودع يوفنتوس البطولة بعد الخسارة في لقاء الإياب، رغم العودة في النتيجة وسحب المباراة إلى وقت إضافي، قبل أن تحسم أهداف فيكتور أوسيمين وباريس يلماز التأهل لصالح الفريق التركي إلى دور الـ16.

وقال كيليني عبر أمازون برايم: "ليس من الضروري أن يتحدث المدرب اليوم، ومن الصواب أن يتواجد مدير للنادي في مثل هذه الليلة".

وأضاف "نشعر بالإرهاق وخيبة الأمل بسبب النتيجة، لكن في الوقت نفسه نحن فخورون بالطريقة التي لعبنا بها".

وأشاد برد فعل الجماهير التي صفقت للفريق بعد صافرة النهاية، مؤكدا أن ما حدث يجب أن يكون نقطة انطلاق لما تبقى من الموسم.

وأوضح "يجب أن نعتبر ما حدث شرارة لاستعادة الروح التي افتقدناها. منذ وصول لوتشيانو سباليتي لم نخطئ سوى في مباراة ونصف تقريبا، ولم نكن محظوظين في بعض اللقطات، لكن علينا الاستمرار".

وعن طرد لويد كيلي، الذي تحول من إنذار ثان إلى بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو، أجاب كيليني "لنقل فقط إنه من الجيد أن كيلي كان في هذا الموقف وليس أنا. ليس لدي ما أضيفه".

أكد استمرار الثقة في المدرب واللاعبين رغم النتائج السلبية الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق خاض أكثر من ساعة بعشرة لاعبين وقاتل حتى الدقائق الأخيرة.

واختتم تصريحاته قائلا: "يتبقى 12 مباراة في الموسم ولدينا الكثير لنلعب من أجله. ربما كنا نستحق الذهاب أبعد في البطولة بقليل من التركيز، لكن الآن يجب أن نركز على مواجهة روما المقبلة وبقية المباريات".