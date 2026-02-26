لوكاتيلي: أريد البكاء.. وهذه المباريات تبقى في الذاكرة

أعرب مانويل لوكاتيلي قائد وفنتوس عن حزنه الشديد بعدما ودع فريقه دوري أبطال أوروبا رغم الأداء البطولي ضد جالاتاسراي.

وتأهل جالاتاسراي إلى دور الـ16 بمجموع 7-5، بينما حرصت جماهير ملعب أليانز على تحية لاعبي يوفنتوس بعد الأداء القتالي لأكثر من ساعة بعشرة لاعبين.

وقال مانويل لوكاتيلي قائد يوفنتوس في تصريحات للصحفيين: "أشعر أنني أريد البكاء، لقد آمنا بقدرتنا على العودة. وضعنا قلوبنا وأرواحنا في هذه المباراة، بل وأكثر من ذلك".

وأضاف "أود أن أشكر الجميع من أعماق قلبي، الأجواء في الملعب كانت مذهلة، وهذه ليال تبقى في الذاكرة".

وأتم تصريحاته "لا يمكن سوى الإشادة باللاعبين على ما قدموه، فالأخطاء واردة، والآن علينا طي الصفحة والتركيز على المواجهة المقبلة أمام روما".

وفاز يوفنتوس على جالاتاسراي 3-2 بعدما وصلت المباراة إلى شوطين إضافيين.

جالاتاسراي فاز على يوفنتوس ذهابا 5-2، واستطاع اليوفي تسجيل 3 أهداف في الوقت الأصلي لمباراة الإياب.

لكن النادي التركي سجل هدفين في الشوطين الإضافيين ليحسم بطاقة العبور لدور الـ16.

سجل أهداف يوفنتوس: مانويل لوكاتيلي، وفريدريكو جاتي، ووستون ماكيني.

فيما أحرز فيكتور أوسيمين، وباريش يلماز هدفي جالاتا سراي.

المباراة شهدت طرد لويد كيلي مدافع يوفنتوس في الدقيقة 50 ليكمل السيدة العجوز المباراة بعشرة لاعبين.

وحجز جالاتاسراي مقعدا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 12 عاما.

وسيواجه جالاتاسراي أحد فريقي توتنام أو ليفربول، في انتظار القرعة التي ستقام يوم الجمعة.

