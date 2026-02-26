كرة طائرة - "قدومه أرعب الخصوم".. مصافي الشمال العراقي يعلن ضم أحمد صلاح

الخميس، 26 فبراير 2026 - 10:49

كتب : محمد سمير

أحمد صلاح - نادي مصافي الشمال العراقي كرة طائرة

أعلن نادي مصافي الشمال العراقي ضم أحمد صلاح أسطورة الكرة الطائرة المصرية.

وانضم صلاح إلى النادي العراقي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان أحمد صلاح فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي في ديسمبر الماضي.

وقرر الثنائي أحمد صلاح وأحمد سعيد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة تصعيد أزمته الأخيرة مع السويحلي الليبي.

ويأتي ذلك على خلفية افتعال الحارث المجعوك المشرف على الكرة بنادي السويحلي خلال مشاركة الثنائي المصري في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

ورحب نادي مصافي الشمال العراقي بضم صلاح كاتبا عبر صفحته: "ما أن حطت قدماه في أرض بلده الثاني، حتى أرعب الخصوم.. صفقة الموسم أنه الفرعون أحمد صلاح".

وشارك صلاح مع فريقه الجديد بعد الانضمام بـ 48 ساعة فقط.

وتغلب مصافي الشمال على فريق غاز الجنوب وهو الغريم التقليدي في اللعبة.

ونجح فريق أحمد صلاح الجديد في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.

وانفرد مصافي الشمال بصدارة ترتيب الدوري العراقي والابتعاد عن الملحق للتأهل إلى الأدوار النهائية.

كرة طائرة أحمد صلاح نادي مصافي الشمال
