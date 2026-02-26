بعد اكتمال عقد المتأهلين.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اكتمل عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ختام الملحق.

وأسفر الملحق عن تأهل فرق ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وجالاتاسراي وأتالانتا ونيوكاسل وبودو جليمت وباير ليفركوزن.

موعد القرعة

تقام القرعة غدا الجمعة الموافق 27 فبراير 2026.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وتأتي مواجهات ثمن النهائي كالآتي:

باريس سان جيرمان × (برشلونة أو تشيلسي)

جالاتاسراي × (ليفربول أو توتنام)

ريال مدريد × (مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة)

أتالانتا × (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

نيوكاسل × (برشلونة أو تشيلسي)

أتلتيكو مدريد × (ليفربول أو توتنام)

بودو جليمت × (مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة)

باير ليفركوزن × (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

وتكشف القرعة الطريق من ثمن النهائي وحتى لقب دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 مارس المقبل.

بينما مباراة الإياب ستكون أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.