مواعيد مباريات الخميس 26 فبراير 2026.. منتخب السلة بالتصفيات وأهلي جدة لقمة الدوري

يشهد اليوم الخميس 26 فبراير 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري السعودي

يحل أهلي جدة ضيفا على الرياض ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

ويسعى أهلي جدة لاحتلال قمة الدوري مؤقتا حال انتصاره أمام الرياض.

وفي نفس التوقيت يستضيف الفتح فريق ضمك.

وتذاع المباريات عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية.

كرة سلة

يفتتح منتخب مصر مشواره في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام مالي في تمام الساعة 11 مساء.

وتقام المباراة على صالة برج العرب وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الدوري القطري

يحل السد ضيفا على الدحيل في الثامنة والنصف مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف الغرافة فريق الريان.

ويحتل السد صدارة ترتيب الدوري القطري.