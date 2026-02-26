ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت

الخميس، 26 فبراير 2026 - 01:58

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد السكندري

شدد ميدو جابر لاعب المصري على أهمية الفوز على مودرن سبورت في الدوري بعد سلسلة من التعادلات.

وسجل ميدو هدف فوز الفريق البورسعيدي على مودرن سبورت في الجولة 19 من الدوري المصري.

وقال لاعب المصري عبر أون سبورت: "حققنا الفوز في مباراة مهمة ضد مودرن سبورت، كنا بحاجة للفوز بعدما لم نوفق في المباريات الماضية، وتكلل تعبنا بالفوز".

وأضاف "أهدي هدفي لجمهور المصري وزملائي وأسرتي، والأهم أن يحقق الفريق، لدينا مباراة مهمة قادمة علينا أن نركز بها".

وأتم "نتطلع للأفضل بشكل دائم وننافس في كل البطولات، ونأمل أن ننهى الموسم بطريقة تليق باسم المصري".

وحقق المصري لأول مرة انتصارين متتاليين على مودرن سبورت في جميع المسابقات.

ورفع المصري رصيده لـ 29 نقطة من 17 مباراة.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 22 نقطة من 17 مباراة.

الدوري المصري المصري ميدو جابر مودرن سبورت
نرشح لكم
متعب يقود البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في الدوري ضد فاركو إيقاف سلسلة الانتصارات السكندرية.. رشيد يخطف ثلاث نقاط ثمينة لـ بتروجت أمام الاتحاد ميدو جابر ينهي سلسلة تعادلات المصري بفوز صعب على مودرت سبورت خبر في الجول - اختبار طبي أخير للثنائي تريزيجيه وزيزو قبل مواجهة زد خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) بنفيكا.. الملكي يتأهل مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بتحكيم مصري.. وهذا الحكم الأقرب انتهت الدوري - المصري (1)-(0) مودرن.. نهاية سلسلة التعادلات
أخر الأخبار
مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت 46 دقيقة | الدوري المصري
أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر ساعة | الكرة الأوروبية
بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة 2 ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524137/ميدو-جابر-كنا-بحاجة-للفوز-أمام-مودرن-سبورت