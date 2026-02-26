ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت

شدد ميدو جابر لاعب المصري على أهمية الفوز على مودرن سبورت في الدوري بعد سلسلة من التعادلات.

وسجل ميدو هدف فوز الفريق البورسعيدي على مودرن سبورت في الجولة 19 من الدوري المصري.

وقال لاعب المصري عبر أون سبورت: "حققنا الفوز في مباراة مهمة ضد مودرن سبورت، كنا بحاجة للفوز بعدما لم نوفق في المباريات الماضية، وتكلل تعبنا بالفوز".

وأضاف "أهدي هدفي لجمهور المصري وزملائي وأسرتي، والأهم أن يحقق الفريق، لدينا مباراة مهمة قادمة علينا أن نركز بها".

وأتم "نتطلع للأفضل بشكل دائم وننافس في كل البطولات، ونأمل أن ننهى الموسم بطريقة تليق باسم المصري".

video:1

وحقق المصري لأول مرة انتصارين متتاليين على مودرن سبورت في جميع المسابقات.

ورفع المصري رصيده لـ 29 نقطة من 17 مباراة.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 22 نقطة من 17 مباراة.