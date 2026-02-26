مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 26 فبراير 2026 - 02:06

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

شدد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن المباراة أمام موناكو لم تكن سهلة والقادم سيكون أفضل.

وحقق باريس سان جيرمان تعادلا مثيرا أمام موناكو 2-2 وتأهل بفضل مباراة الذهاب التي انتصر بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: "ما يمكنني قوله هو أننا في الشوط الأول لم نكن معتادين على اللعب أمام فريق يعتمد أسلوبا مشابها لأسلوبنا، فريق يحاول مجاراتنا في المستوى، عادة ما نتميز بقدر أكبر من التماسك والدقة".

وواصل "أعتقد أن الشوط الأول كان متكافئا للغاية، بعد الاستراحة تغير أداؤنا، وأصبحنا أكثر دقة، وأرى أننا استحققنا هذا الفوز وهذا التأهل، المباراة كانت صعبة، وكانت معقدة في بدايتها، أعتقد أنه يجب أن نكون راضين عما قدمناه وأن نتجاوز اللحظات الصعبة التي عشناها في الدقائق الأولى".

وأردف "ما أستطيع قوله هو أنه إذا كان هناك فريق واحد في دوري أبطال أوروبا واجه أصعب الخصوم، فهو فريقنا، بالطبع نرغب في التحسن، لكننا واجهنا خصما قويا جدا ليلة الأربعاء، وإذا كان هناك فريق مستعد لما هو قادم، فهو فريقنا".

وكشف "من المستحيل التنبؤ بما يحدث في كرة القدم، كنا نلعب بقوة خلال آخر 30 دقيقة، لكن المباراة انتهت بتعادل واحتساب خطأ ولم نكن متفوقين عدديا في مثل هذه الكرات، لا يمكنك التنبؤ بالنتيجة".

وأتم " إذا سجل موناكو هدفا، لكانت المباراة قد امتدت إلى الوقت الإضافي، وربما كانت النتيجة مختلفة تماما، لذلك يمكن أن نقول أن الظروف كانت لصالحنا بعض الشيء".

وينتظر باريس سان جيرمان قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لمعرفه خصمه الجمعة المقبل بين برشلونة وتشيلسي.

