أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد طبيعة إصابة راؤول أسينسيو مدافع الفريق.

وغادر أسينسيو المباراة في الربع ساعة الأخيرة، بعدما اصطدم بإدواردو كامافينجا في الدقيقة 75، ليغادر الملعب سريعا إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال أربيلوا في تصريحات لـ "موفي ستار" الإسبانية: "يبدو أن الأمر له علاقة برقبته، ولا يبدو خطيرا، ذهب إلى المستشفى، ونأمل أن يكون مجرد قلق، كانت الضربة قوية، وشعرنا بالخوف الشديد، لكن يبدو أنه لا يوجد شيء خطير".

وواصل "في أي مباراة لن تكون الأمور سهلة، ستعاني، إنها أفضل بطولة في أوروبا، ضغط علينا بنفيكا بشدة، وكافحنا للخروج من منطقتنا، كانت هناك مساحات ولم نستغلها، صححنا ذلك قليلا بعد الشوط الأول، ثم تحسن أداؤنا، وأصبحنا أفضل مع مرور الوقت".

وأردف "تشواميني مميز في التسديدات، تحدثنا كثيرا خلال الأيام الماضية، إنه يلعب بمستوى مذهل، لو كان قادرا على المساهمة، لكان سيسجل أهدافا أكثر، آمل أن يكون هذا الهدف الأول من بين العديد من الأهداف التي سيسجلها بشكل مستمر".

وأتم "قدم فينيسيوس جونيور مباراة رائعة، كان أداؤه غير متوقع، وسجل هدفا وصنع خطورة، لديه العديد من جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، وهذا أمر جيد، فعمله المميز الذي يقوم به عادة لا يحظى بالتقدير الكافي، ونحن سعداء مع فينيسيوس كثيرا".

🔥⚽فينيسيوس جونيور يضيف الهدف الثاني لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/omr0ubWWSM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 25, 2026

وحسم ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب مجددا على بنفيكا.

وتغلب ريال مدريد على بنفيكا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن النهائي، ليكرر فوزه بعد التغلب خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

وسجل فينيسيوس جونيور مجددا في شباك بنفيكا ليحتفل راقصا عند الراية الركنية مثلما فعل في الذهاب.

وكان احتفال فينيسيوس في مباراة الذهاب تسبب في إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق بسبب هتافات عنصرية تسببت في إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وتأهل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة في ثمن النهائي المقرر له 10 و 11 مارس ذهابا و17 و 18 مارس إيابا.