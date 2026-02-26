أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا

الخميس، 26 فبراير 2026 - 01:33

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد طبيعة إصابة راؤول أسينسيو مدافع الفريق.

وغادر أسينسيو المباراة في الربع ساعة الأخيرة، بعدما اصطدم بإدواردو كامافينجا في الدقيقة 75، ليغادر الملعب سريعا إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال أربيلوا في تصريحات لـ "موفي ستار" الإسبانية: "يبدو أن الأمر له علاقة برقبته، ولا يبدو خطيرا، ذهب إلى المستشفى، ونأمل أن يكون مجرد قلق، كانت الضربة قوية، وشعرنا بالخوف الشديد، لكن يبدو أنه لا يوجد شيء خطير".

أخبار متعلقة:
أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب مؤتمر أربيلوا: يويفا لديه فرصة في الواقع أمام بريستياني لمكافحة العنصرية  تقرير: توتر شديد في ريال مدريد.. والخروج أمام بنفيكا سيعجل برحيل أربيلوا مؤتمر أربيلوا: الدوري الإسباني مازال طويلا.. ولا يمكننا الفوز بجميع المباريات المتبقية

وواصل "في أي مباراة لن تكون الأمور سهلة، ستعاني، إنها أفضل بطولة في أوروبا، ضغط علينا بنفيكا بشدة، وكافحنا للخروج من منطقتنا، كانت هناك مساحات ولم نستغلها، صححنا ذلك قليلا بعد الشوط الأول، ثم تحسن أداؤنا، وأصبحنا أفضل مع مرور الوقت".

وأردف "تشواميني مميز في التسديدات، تحدثنا كثيرا خلال الأيام الماضية، إنه يلعب بمستوى مذهل، لو كان قادرا على المساهمة، لكان سيسجل أهدافا أكثر، آمل أن يكون هذا الهدف الأول من بين العديد من الأهداف التي سيسجلها بشكل مستمر".

وأتم "قدم فينيسيوس جونيور مباراة رائعة، كان أداؤه غير متوقع، وسجل هدفا وصنع خطورة، لديه العديد من جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، وهذا أمر جيد، فعمله المميز الذي يقوم به عادة لا يحظى بالتقدير الكافي، ونحن سعداء مع فينيسيوس كثيرا".

وحسم ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب مجددا على بنفيكا.

وتغلب ريال مدريد على بنفيكا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن النهائي، ليكرر فوزه بعد التغلب خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

وسجل فينيسيوس جونيور مجددا في شباك بنفيكا ليحتفل راقصا عند الراية الركنية مثلما فعل في الذهاب.

وكان احتفال فينيسيوس في مباراة الذهاب تسبب في إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق بسبب هتافات عنصرية تسببت في إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وتأهل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة في ثمن النهائي المقرر له 10 و 11 مارس ذهابا و17 و 18 مارس إيابا.

ألفارو أربيلوا ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر رقص مجددا.. فينيسيوس يسجل ويقود ريال مدريد لإقصاء بنفيكا من أبطال أوروبا بفضل انتصار الذهاب.. باريس سان جيرمان يتخطى عقبة موناكو في أبطال أوروبا أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد
أخر الأخبار
مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت 10 دقيقة | الدوري المصري
أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524135/أربيلوا-أسينسيو-بخير-وفينيسيوس-صنع-الفارق-أمام-بنفيكا