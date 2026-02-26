كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة

الخميس، 26 فبراير 2026 - 00:42

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - سيدات الزمالك - كرة طائرة

حسمت ستة فرق تأهلها إلى الدور النهائي من مسابقة دوري السيدات الممتاز للكرة الطائرة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وادي دجلة - المقاولون العرب - دلفي.

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام المسابقة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي بالعلامة الكاملة في الدوري.. وانتصار الزمالك بصعوبة على مصر للبترول كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي

إذ يقام الدور النهائي من دوري من دور واحد من 5 جولات.

ومن المقرر أن تقام قرعة اليوم الخميس لتحديد ملاعب الدور النهائي.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في التتويج بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري للسيدات هذا الموسم.

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر للسيدات غدا الجمعة.

كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.

كرة طائرة سيدات الأهلي سيدات الزمالك
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة 4 محترفات ضمن قائمة منتخب مصر للسيدات استعدادا لأمم إفريقيا كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي بمشاركة مصرية.. ختام معسكر إعداد حكام كأس إفريقيا للسيدات حكايات في الجول – همسات صديق.. من لاعبة إلى حكم وممرضة محمد كمال مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة 54 دقيقة | رياضة نسائية
كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
رقص مجددا.. فينيسيوس يسجل ويقود ريال مدريد لإقصاء بنفيكا من أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الهلال يعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب بنزيمة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524133/كرة-طائرة-سداسي-متأهل-إلى-الدور-النهائي-من-دوري-السيدات-ونظام-المسابقة