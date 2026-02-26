كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة
الخميس، 26 فبراير 2026 - 00:42
كتب : محمد سمير
حسمت ستة فرق تأهلها إلى الدور النهائي من مسابقة دوري السيدات الممتاز للكرة الطائرة.
وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وادي دجلة - المقاولون العرب - دلفي.
وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام المسابقة.
إذ يقام الدور النهائي من دوري من دور واحد من 5 جولات.
ومن المقرر أن تقام قرعة اليوم الخميس لتحديد ملاعب الدور النهائي.
وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الزمالك.
ونجح الأهلي في التتويج بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري للسيدات هذا الموسم.
وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر للسيدات غدا الجمعة.
كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.
