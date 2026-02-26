تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط

الخميس، 26 فبراير 2026 - 01:30

كتب : FilGoal

تشواميني

كشف أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد عن سعادته بتحقيق الانتصار والتأهل لدور الـ16.

وتغلب ريال مدريد على بنفيكا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن النهائي، ليكرر فوزه بعد التغلب خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

وقال تشواميني في تصريحات لموفي ستار: "البداية كانت صعبة، وعلينا ضبط طريقة دفاعنا، لكن المهم أننا حققنا الانتصار".

وواصل "في الإحماء سجلت عدة أهداف وقلنا إن اليوم هو يومي، أربيلوا يقول لي أن أشارك أكثر، وأسجل أهدافا".

وكشف "هذا هو فينيسيوس الخاص بنا".

وأتم "لا يهم من سنواجه، علينا التركيز على أنفسنا، وسنرى المستقبل لاحقا".

وافتتح رافا سيلفا التسجيل مبكرا لصالح بنفيكا في الدقيقة 14 متمسكا بآمال فريقه في التأهل لثمن النهائي، ليعادل النتيجة مع مباراة الذهاب.

ولم يتأخر الرد كثيرا، إذ استغل أوريلين تشواميني تمريرة فيدي فالفيردي وسجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

واستغل فينيسيوس تمريرة فالفيردي الرائعة، ليسجل ثاني أهداف ريال مدريد ويقتل المباراة في الدقيقة 80.

وتأهل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة في ثمن النهائي المقرر له 10 و 11 مارس ذهابا و17 و 18 مارس إيابا.

