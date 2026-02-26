كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت القائمة استبعاد عمرو زهران لاعب الأهلي بعد تعرضه للإصابة خلال مران للمنتخب.

وأعلن المدرب الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وجاءت القائمة النهائية كالآتي:

عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - أحمد عادل دولا - خالد عبدالناصر - باتريك جاردنر - مهاب ياسر - آدم موسى - أحمد ياسر ريحان - بيبو زهران.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، التي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا، أوغندا، ومالي.

وتقام المباريات خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس الجاري.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة 11 مساءً، قبل أن يلتقي أنجولا يوم السبت 28 فبراير في التوقيت ذاته.

ويختتم مبارياته بمواجهة أوغندا يوم الأحد 1 مارس، الساعة 11 مساءً.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.