رقص مجددا.. فينيسيوس يسجل ويقود ريال مدريد لإقصاء بنفيكا من أبطال أوروبا

حسم ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب مجددا على بنفيكا.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتغلب ريال مدريد على بنفيكا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن النهائي، ليكرر فوزه بعد التغلب خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

وسجل فينيسيوس جونيور مجددا في شباك بنفيكا ليحتفل راقصا عند الراية الركنية مثلما فعل في الذهاب.

وكان احتفال فينيسيوس في مباراة الذهاب تسبب في إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق بسبب هتافات عنصرية تسببت في إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وتأهل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة في ثمن النهائي المقرر له 10 و 11 مارس ذهابا و17 و 18 مارس إيابا.

وصف المباراة

افتتح رافا سيلفا التسجيل مبكرا لصالح بنفيكا في الدقيقة 14 متمسكا بآمال فريقه في التأهل لثمن النهائي، ليعادل النتيجة مع مباراة الذهاب.

واستغل سيلفا تسديدة بافاليديس التي ارتطمت براؤول أسينسيو لتغير اتجاهها وتصطدم بتيبو كورتوا ليكملها سيلفا في الشباك.

ولم يتأخر الرد كثيرا، إذ استغل أوريلين تشواميني تمريرة فيدي فالفيردي وسجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

واستمرت خطورة بنفيكا رغم التعادل، وكاد الفريق البرتغالي أن يسجل الثاني في الدقيقة 22.

ونجح أردا جولر في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32 قبل أن يتم إلغائه من تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وأنقذت العارضة فريق ريال مدريد في الشوط الثاني من هدف محقق في الدقيقة 60.

وتعرض راؤول أسينسيو لإصابة قوية في الدقيقة 74 ليتم استبداله ومشاركة ديفيد ألابا بدلا منه.

واستغل فينيسيوس تمريرة فالفيردي الرائعة، ليسجل ثاني أهداف ريال مدريد ويقتل المباراة في الدقيقة 80.

وتأهل ريال مدريد بإجمالي نتجية 3-1.

القرعة والمنافس

تنطلق مراسم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الواحدة من ظهر الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري.

ويواجه ريال مدريد أحد فريقي سبورتنج لشبونة البرتغالي أو مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 10 أو 11 مارس.

بينما مباراة الإياب تقام أحد يومي 17 أو 18 مارس.