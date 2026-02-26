رقص مجددا.. فينيسيوس يسجل ويقود ريال مدريد لإقصاء بنفيكا من أبطال أوروبا

الخميس، 26 فبراير 2026 - 00:21

كتب : محمد سمير

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

حسم ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب مجددا على بنفيكا.

وتغلب ريال مدريد على بنفيكا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن النهائي، ليكرر فوزه بعد التغلب خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

وسجل فينيسيوس جونيور مجددا في شباك بنفيكا ليحتفل راقصا عند الراية الركنية مثلما فعل في الذهاب.

أخبار متعلقة:
رافينيا: نحترم أتلتيكو مدريد لكننا سنتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا فونت: لابورتا يعيش في عالم موازي مثل ترامب.. وعلينا عدم التعاون مع ريال مدريد

وكان احتفال فينيسيوس في مباراة الذهاب تسبب في إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق بسبب هتافات عنصرية تسببت في إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وتأهل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة في ثمن النهائي المقرر له 10 و 11 مارس ذهابا و17 و 18 مارس إيابا.

وصف المباراة

افتتح رافا سيلفا التسجيل مبكرا لصالح بنفيكا في الدقيقة 14 متمسكا بآمال فريقه في التأهل لثمن النهائي، ليعادل النتيجة مع مباراة الذهاب.

واستغل سيلفا تسديدة بافاليديس التي ارتطمت براؤول أسينسيو لتغير اتجاهها وتصطدم بتيبو كورتوا ليكملها سيلفا في الشباك.

ولم يتأخر الرد كثيرا، إذ استغل أوريلين تشواميني تمريرة فيدي فالفيردي وسجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

واستمرت خطورة بنفيكا رغم التعادل، وكاد الفريق البرتغالي أن يسجل الثاني في الدقيقة 22.

ونجح أردا جولر في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32 قبل أن يتم إلغائه من تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وأنقذت العارضة فريق ريال مدريد في الشوط الثاني من هدف محقق في الدقيقة 60.

وتعرض راؤول أسينسيو لإصابة قوية في الدقيقة 74 ليتم استبداله ومشاركة ديفيد ألابا بدلا منه.

واستغل فينيسيوس تمريرة فالفيردي الرائعة، ليسجل ثاني أهداف ريال مدريد ويقتل المباراة في الدقيقة 80.

وتأهل ريال مدريد بإجمالي نتجية 3-1.

القرعة والمنافس

تنطلق مراسم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الواحدة من ظهر الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري.

ويواجه ريال مدريد أحد فريقي سبورتنج لشبونة البرتغالي أو مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 10 أو 11 مارس.

بينما مباراة الإياب تقام أحد يومي 17 أو 18 مارس.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 بفضل انتصار الذهاب.. باريس سان جيرمان يتخطى عقبة موناكو في أبطال أوروبا أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون انتهت في أبطال أوروبا - يوفنتوس (3)-(2) جالاتاسراي.. عودة غير مكتملة
أخر الأخبار
مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت 10 دقيقة | الدوري المصري
أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524130/رقص-مجددا-فينيسيوس-يسجل-ويقود-ريال-مدريد-لإقصاء-بنفيكا-من-أبطال-أوروبا