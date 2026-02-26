الهلال يعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب بنزيمة

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة ومدة غياب الفرنسي كريم بنزيمة.

كريم بنزيمة النادي : الهلال الهلال

وتعرض بنزيمة للإصابة في مباراة الهلال أمام الاتحاد ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وأعلن الهلال حاجة كريم بنزيمة لبرنامج علاجي وتأهيلي من 10 إلى 15 يوما بعد إصابته في العضلة الضامة.

وغاب بنزيمة عن مباراة الهلال الماضية أمام التعاون ضمن الجولة العاشرة (المؤجلة).

وفقد الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي بالتعادل خلال مواجهتي الاتحاد والتعاون، لصالح النصر.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة وبفارق بفارق نقطتين عن أهلي جدة، و3 نقاط عن الهلال.

بنزيمة انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الاتحاد وسجل 3 أهداف مع فريقه الجديد.