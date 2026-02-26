بفضل انتصار الذهاب.. باريس سان جيرمان يتخطى عقبة موناكو في أبطال أوروبا

تأهل باريس سان جيرمان لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة موناكو بهدفين مقابل هدفين ووصل إجمالي المباراتين 5-4.

ودخل باريس سان جيرمان مباراة العودة لتأكيد انتصاره في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي الوحيد المستمر بدوري أبطال أوروبا، بعد توديع مارسيليا من مرحلة الدوري وموناكو من الملحق.

تقدم موناكو أولا في النتيجة عن طريق ماجنيس أكليوش في الدقيقة 45 من تسديدة مميزة بعد تمريرة من مامادو كوليبالي.

وتلقى مامادو كوليبالي بطاقة حمراء مع انطلاق الشوط الثاني بعد تدخل عنيف على أشرف حكيمي استوجب البطاقة الحمراء ليكمل موناكو المباراة بنقص عددي ليصبح عدد البطاقات الحمراء التي تلقاها موناكو بالموسم الحالي 9 بطاقات.

وسجل ماركينيوس هدف التعادل سريعا بعد البطاقة الحمراء من عرضية مميزة نفذها ديزيري دويه ليسجل الهدف الأول لباريس من رأسية مميزة.

وعزز خفيتشا كفارا تسخيليا تقدم باريس سان جيرمان بمتاعبة تسديدة نفذها دوي تصدى لها الحارس ليكملها في شباك موناكو.

وأحرز جوردان تيزيه هدف التعادل بالثواني الأخيرة في مرمى باريس سان جيرمان ليتأهل الفريق الباريسي بفضل انتصاره في مباراة الذهاب.

وينتظر باريس سان جيرمان قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لمعرفه خصمه الجمعة المقبل بين برشلونة وتشيلسي.

باريس سان جيرمان موناكو دوري أبطال أوروبا
