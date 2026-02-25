متعب يقود البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في الدوري ضد فاركو

حقق البنك الأهلي أول فوز له على ملعبه هذا الموسم في الدوري المصري بفوز صاعق على فاركو بنتيجة 1-0 في الجولة 19.

سجل هدف الفوز أحمد متعب.

وخاض البنك الأهلي 8 مباريات على ملعبه هذا الموسم حقق خلالها 6 تعادلات وهزيمة وفوز وحيد تحقق اليوم.

وحقق البنك الفوز الأول منذ الجولة 11 في الدوري المصري وارتقى للمركز السابع برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.

فيما ظل فاركو دون فوز في آخر 9 مباريات بجميع المسابقات، وظل في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.

الشوط الأول في استاد القاهرة شهد 9 فرص للبنك الأهلي لم تأت أي منها بين القائمين والعارضة لينتهي سلبيا.

وفي الدقيقة 82 سجل أحمد متعب هدف فوز البنك بتسديدة قوية من داخل الـ 18 بعد عرضية أسامة فيصل.

أحمد متعب يسجل هدف الفوز للبنك الأهلي في مرمى فاركو pic.twitter.com/6t4qNq8W7U — ON Sport (@ONTimeSports) February 25, 2026

وأهدر فيصل فرصة تسجيل هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 88 بعدما انفرد وراوغ الحارس لكنه سدد في الشباك الخارجية.

ويستعد البنك الأهلي للقاء سموحة في الجولة 20 فيما يستضيف فاركو خصمه كهرباء الإسماعيلية.