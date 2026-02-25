متعب يقود البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في الدوري ضد فاركو

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق البنك الأهلي أول فوز له على ملعبه هذا الموسم في الدوري المصري بفوز صاعق على فاركو بنتيجة 1-0 في الجولة 19.

سجل هدف الفوز أحمد متعب.

وخاض البنك الأهلي 8 مباريات على ملعبه هذا الموسم حقق خلالها 6 تعادلات وهزيمة وفوز وحيد تحقق اليوم.

وحقق البنك الفوز الأول منذ الجولة 11 في الدوري المصري وارتقى للمركز السابع برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.

فيما ظل فاركو دون فوز في آخر 9 مباريات بجميع المسابقات، وظل في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.

الشوط الأول في استاد القاهرة شهد 9 فرص للبنك الأهلي لم تأت أي منها بين القائمين والعارضة لينتهي سلبيا.

وفي الدقيقة 82 سجل أحمد متعب هدف فوز البنك بتسديدة قوية من داخل الـ 18 بعد عرضية أسامة فيصل.

وأهدر فيصل فرصة تسجيل هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 88 بعدما انفرد وراوغ الحارس لكنه سدد في الشباك الخارجية.

ويستعد البنك الأهلي للقاء سموحة في الجولة 20 فيما يستضيف فاركو خصمه كهرباء الإسماعيلية.

