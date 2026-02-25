إيقاف سلسلة الانتصارات السكندرية.. رشيد يخطف ثلاث نقاط ثمينة لـ بتروجت أمام الاتحاد

أوقف فريق بتروجت انتصارات الاتحاد السكندري المتتالية بفوز في الوقت القاتل عن طريق رشيد أحمد.

وتغلب بتروجت على الاتحاد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 19 بالمباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وحقق بتروجت انتصاره الأول بعد 4 مباريات دون فوز في الدوري.

ورفع بتروجت رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر من 18 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن المركز السابع المؤهل للمجموعة المتنافسة على اللقب.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز السادس عشر وبفارق 3 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وسجل رشيد أحمد هدفا قاتلا في الدقيقة 86 من ركنية حولها برأسية رائعة على يمين محمود جنش.

وكان رشيد أحمد قد شارك في الدقيقة 61 بدلا من بدر موسى، ونجح في التسجيل بعد 25 دقيقة فقط.

رأسية رشيد أحمد تضع بتروجت في المقدمة أمام الاتحاد pic.twitter.com/A1Hbs2MsvG — ON Sport (@ONTimeSports) February 25, 2026

إيقاف الانتصارات السكندرية

تلقى فريق الاتحاد الهزيمة 11 في مسابقة الدوري هذا الموسم من 18 مباراة خاضهم الفريق.

وحقق الفريق السكندري 5 انتصارات بينهم آخر 3 مواجهات أقيمت قبل مباراة بتروجت.

وتغلب الاتحاد على حرس الحدود وطلائع الجيش وسموحة على الترتيب.

ويستضيف الاتحاد فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 20 يوم الإثنين المقبل.

انتصار بعد غياب

حقق بتروجت انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم من 18 مباراة خاضهم الفريق.

وغاب بتروجت عن الانتصارات في آخر 4 مواجهات أقيمت.

إذ تعادل بتروجت أمام كل من بيراميدز وإنبي وفاركو وخسارة من الزمالك.

ويحل بتروجت ضيفا على مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة 20 يوم الأحد المقبل.