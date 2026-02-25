ميدو جابر ينهي سلسلة تعادلات المصري بفوز صعب على مودرت سبورت

عاد المصري لتحقيق الانتصارات في الدوري بعد 3 تعادلات بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 1-0 في الجولة 19.

سجل هدف اللقاء الوحيد ميدو جابر.

وحقق المصري لأول مرة انتصارين متتاليين على مودرن سبورت في جميع المسابقات.

ورفع المصري رصيده لـ 29 نقطة من 17 مباراة.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 22 نقطة من 17 مباراة.

الشوط الأول لم يشهد فرصا محققة، وفي الدقيقة 38 سجل حسام حسن هدفا لمودرن سبورت ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

مودرن سبورت يسجل الأول.. حسام حسن يحتفل.. والـ VAR يتدخل لتعديل القرار pic.twitter.com/t3aORmieqZ — ON Sport (@ONTimeSports) February 25, 2026

وفي الشوط الثاني ومن عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور أودع ميدو جابر برأسية قوية الكرة في شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 87 أهدر صلاح محسن فرصة إضافة الهدف الثاني وإنهاء المباراة بطريقة غريبة من داخل الـ 6 ياردات.

ويستعد المصري للقاء إنبي في الجولة 20 من الدوري، فيما يستضيف مودرن سبورت على أرضه بتروجت.