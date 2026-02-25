ميدو جابر ينهي سلسلة تعادلات المصري بفوز صعب على مودرت سبورت

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 23:47

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

عاد المصري لتحقيق الانتصارات في الدوري بعد 3 تعادلات بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 1-0 في الجولة 19.

سجل هدف اللقاء الوحيد ميدو جابر.

وحقق المصري لأول مرة انتصارين متتاليين على مودرن سبورت في جميع المسابقات.

ورفع المصري رصيده لـ 29 نقطة من 17 مباراة.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 22 نقطة من 17 مباراة.

الشوط الأول لم يشهد فرصا محققة، وفي الدقيقة 38 سجل حسام حسن هدفا لمودرن سبورت ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني ومن عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور أودع ميدو جابر برأسية قوية الكرة في شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 87 أهدر صلاح محسن فرصة إضافة الهدف الثاني وإنهاء المباراة بطريقة غريبة من داخل الـ 6 ياردات.

ويستعد المصري للقاء إنبي في الجولة 20 من الدوري، فيما يستضيف مودرن سبورت على أرضه بتروجت.

