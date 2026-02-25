في غياب نبيل عماد.. النصر يخطف الصدارة بخماسية ورونالدو يقترب خطوة من الـ1000

خطف النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالانتصار على النجمة بخماسية.

وفاز النصر على النجمة 5-0 ضمن الجولة العاشرة (المؤجلة) من الدوري السعودي.

وسجل أهداف النصر: إينيجو مارتينيز (هدفين) وكريستيانو رونالدو وساديو ماني وكينجسلي كومان.

النصر حافظ على شباكه للمباراة السابعة على التوالي، للمرة الأولى في تاريخه مع الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو سجل الهدف رقم 21 له في الموسم الحالي من الدوري السعودي و رقم 965 في مسيرته.

وغاب نبيل عماد عن صفوف النجمة خلال مواجهة النصر بداعي الإصابة.

ورفع النصر رصيده إلى 58 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن أهلي جدة، و3 نقاط عن الهلال.

فيما توقف رصيد النجمة عند النقطة الثامنة في المركز الأخير.

