مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر

كشف رافاييلي بالادينو مدرب أتالانتا عن سعادته الكبيرة بالتأهل أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وقلب النتيجة.

وتمكن أتالانتا من قلب الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند في الذهاب بـ 2-0 لتحقيق انتصارا كبيرا بـ4-1 ليتأهل لدور الـ16.

وقال رافاييلي بالادينو لـ "سكاي سبورت": "هذه المباراة لن تنسى، ليس فقط هنا في بيرجامو ولجميع مشجعي أتالانتا، بل ستبقى في تاريخ كرة القدم الإيطالية، لقد حققنا عودة تاريخية ستظل محفورة في تاريخ اللعبة، نحن في غاية السعادة".

وواصل "قبل كل شيء أشكر الجماهير، الـ 23 ألف مشجع الذين صنعوا لنا شيئا فريدا في ملعبنا اليوم، وربما كانت هذه أفضل مباراة لي منذ أن أصبحت مدربا، وستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد، هذا النادي يستحق الأفضل".

وأردف "أود أن أشكر جميع لاعبي فريقي واحدا تلو الآخر، سواء من كانوا على أرض الملعب، أو على مقاعد البدلاء، أو خارج الملعب، وطاقمي، والنادي، والرئيس أنطونيو بيركاسي، ولوكا بيركاسي".

وكشف "لم نؤد بشكل جيد واستقبلنا أهدافا أكثر من اللازم في الذهاب، كنا مترددين بعض الشيء، لكن درسنا خصمنا جيدا وهدفنا كان إعداد المباراة بالطريقة التي نريدها، مع خلق هجمات متواصلة من العمق، وتغييرات متكررة في أسلوب اللعب بين الجانبين، واللعب بأسلوب فني جيد، ومحاولة الضغط عليهم بقوة، خصوصا على حارس المرمى".

وأتم "أود أن أشير إلى ما فعله جيانلوكا سكاماكا في الشوط الأول، وما فعله نيكولا كرستوفيتش في الهدف الرابع، ضغط على حارس المرمى، الذي يعتبر بالنسبة لهم مدافعا إضافيا. لذا، كل شيء يبدأ من هناك المهاجمون هم المدافعون الأوائل".

وأصبح أتالانتا ثالث فريق إيطالي يتأهل في مرحلة إقصائية من أبطال أوروبا بعدما عوض تأخره في الذهاب بهدفين في الإياب بعد يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد وروما ضد برشلونة.

وشهد اللقاء الذي أقيم في ملعب جيويس معقل أتالانتا في بيرجامو غياب جماهير بوروسيا دورتموند بسبب الإجراءات الصارمة من السلطات الإيطالية.

وينتظر أتالانتا معرفة هوية منافسه يوم الجمعة المقبل إذ سيواجه أرسنال أو بايرن ميونيخ.