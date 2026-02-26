مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر

الخميس، 26 فبراير 2026 - 01:29

كتب : FilGoal

بالاديوني

كشف رافاييلي بالادينو مدرب أتالانتا عن سعادته الكبيرة بالتأهل أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وقلب النتيجة.

وتمكن أتالانتا من قلب الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند في الذهاب بـ 2-0 لتحقيق انتصارا كبيرا بـ4-1 ليتأهل لدور الـ16.

وقال رافاييلي بالادينو لـ "سكاي سبورت": "هذه المباراة لن تنسى، ليس فقط هنا في بيرجامو ولجميع مشجعي أتالانتا، بل ستبقى في تاريخ كرة القدم الإيطالية، لقد حققنا عودة تاريخية ستظل محفورة في تاريخ اللعبة، نحن في غاية السعادة".

أخبار متعلقة:
أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون "ظروف غير مسبوقة".. جماهير دورتموند تغيب عن مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا الهزيمة السادسة.. نابولي يسقط مجددا بعد ريمونتادا من أتالانتا وسط جدل تحكيمي عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة

وواصل "قبل كل شيء أشكر الجماهير، الـ 23 ألف مشجع الذين صنعوا لنا شيئا فريدا في ملعبنا اليوم، وربما كانت هذه أفضل مباراة لي منذ أن أصبحت مدربا، وستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد، هذا النادي يستحق الأفضل".

وأردف "أود أن أشكر جميع لاعبي فريقي واحدا تلو الآخر، سواء من كانوا على أرض الملعب، أو على مقاعد البدلاء، أو خارج الملعب، وطاقمي، والنادي، والرئيس أنطونيو بيركاسي، ولوكا بيركاسي".

وكشف "لم نؤد بشكل جيد واستقبلنا أهدافا أكثر من اللازم في الذهاب، كنا مترددين بعض الشيء، لكن درسنا خصمنا جيدا وهدفنا كان إعداد المباراة بالطريقة التي نريدها، مع خلق هجمات متواصلة من العمق، وتغييرات متكررة في أسلوب اللعب بين الجانبين، واللعب بأسلوب فني جيد، ومحاولة الضغط عليهم بقوة، خصوصا على حارس المرمى".

وأتم "أود أن أشير إلى ما فعله جيانلوكا سكاماكا في الشوط الأول، وما فعله نيكولا كرستوفيتش في الهدف الرابع، ضغط على حارس المرمى، الذي يعتبر بالنسبة لهم مدافعا إضافيا. لذا، كل شيء يبدأ من هناك المهاجمون هم المدافعون الأوائل".

وأصبح أتالانتا ثالث فريق إيطالي يتأهل في مرحلة إقصائية من أبطال أوروبا بعدما عوض تأخره في الذهاب بهدفين في الإياب بعد يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد وروما ضد برشلونة.

وشهد اللقاء الذي أقيم في ملعب جيويس معقل أتالانتا في بيرجامو غياب جماهير بوروسيا دورتموند بسبب الإجراءات الصارمة من السلطات الإيطالية.

وينتظر أتالانتا معرفة هوية منافسه يوم الجمعة المقبل إذ سيواجه أرسنال أو بايرن ميونيخ.

دوري أبطال أوروبا أتالانتا بوروسيا دورتوند بالاديوني
نرشح لكم
مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط رقص مجددا.. فينيسيوس يسجل ويقود ريال مدريد لإقصاء بنفيكا من أبطال أوروبا بفضل انتصار الذهاب.. باريس سان جيرمان يتخطى عقبة موناكو في أبطال أوروبا أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد
أخر الأخبار
مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا 59 ثاتيه | الكرة الأوروبية
ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت 9 دقيقة | الدوري المصري
أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524123/مدرب-أتالانتا-درسنا-الخصم-جيدا-والجماهير-كلمة-السر