بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفيحاء ويستمر ثامنا في الدوري السعودي
الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 23:11
كتب : FilGoal
عاد نيوم بمشاركة أحمد حجازي من ملعب الفيحاء بنقطة في لقاء مؤجل من الجولة 10 من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : نيوم
وشارك أحمد حجازي في اللقاء كاملا ومرتديا شارة القيادة في المباراة رقم 21 له.
وتقدم نيوم بهدف أول في الدقيقة 13 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ودوّن اللاعب الفرنسي هدفه العاشر هذا الموسم بقميص نيوم.
تسديدة لاكازيت 🚀
تعلن عن الهدف الأول 🤩#دوري_روشن_السعودي | #الفيحاء_نيومFebruary 25, 2026
وأدرك الفيحاء سريعا التعادل في الدقيقة 48 بعد سلسلة تمريرات وتمريرة بالكعب من جيسون أودعها ياسين بنزية في الشباك.
هدف! ⚽️
تمريرة بالكعب من جيسون، وياسين بنزية يُنهيها في الشباك محققًا التعادل للفيحاء أمام نيوم 🥅🎯#الفيحاء_نيوم | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/VXjYGspRnr— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026
وظل نيوم في المركز الثامن برصيد 32 نقطة. فيما ظل الفيحاء في المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة.
ويستضيف نيوم في الجولة المقبلة خصمه الخلود، فيما يحل الفيحاء ضيفا على النصر متصدر الترتيب.