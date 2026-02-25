بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفيحاء ويستمر ثامنا في الدوري السعودي

عاد نيوم بمشاركة أحمد حجازي من ملعب الفيحاء بنقطة في لقاء مؤجل من الجولة 10 من الدوري السعودي.

وشارك أحمد حجازي في اللقاء كاملا ومرتديا شارة القيادة في المباراة رقم 21 له.

وتقدم نيوم بهدف أول في الدقيقة 13 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ودوّن اللاعب الفرنسي هدفه العاشر هذا الموسم بقميص نيوم.

وأدرك الفيحاء سريعا التعادل في الدقيقة 48 بعد سلسلة تمريرات وتمريرة بالكعب من جيسون أودعها ياسين بنزية في الشباك.

هدف! ⚽️ تمريرة بالكعب من جيسون، وياسين بنزية يُنهيها في الشباك محققًا التعادل للفيحاء أمام نيوم 🥅🎯#الفيحاء_نيوم | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/VXjYGspRnr — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026

وظل نيوم في المركز الثامن برصيد 32 نقطة. فيما ظل الفيحاء في المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة.

ويستضيف نيوم في الجولة المقبلة خصمه الخلود، فيما يحل الفيحاء ضيفا على النصر متصدر الترتيب.