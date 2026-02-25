بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفيحاء ويستمر ثامنا في الدوري السعودي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 23:11

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم ضد الفيحاء

عاد نيوم بمشاركة أحمد حجازي من ملعب الفيحاء بنقطة في لقاء مؤجل من الجولة 10 من الدوري السعودي.

وشارك أحمد حجازي في اللقاء كاملا ومرتديا شارة القيادة في المباراة رقم 21 له.

وتقدم نيوم بهدف أول في الدقيقة 13 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ودوّن اللاعب الفرنسي هدفه العاشر هذا الموسم بقميص نيوم.

وأدرك الفيحاء سريعا التعادل في الدقيقة 48 بعد سلسلة تمريرات وتمريرة بالكعب من جيسون أودعها ياسين بنزية في الشباك.

وظل نيوم في المركز الثامن برصيد 32 نقطة. فيما ظل الفيحاء في المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة.

ويستضيف نيوم في الجولة المقبلة خصمه الخلود، فيما يحل الفيحاء ضيفا على النصر متصدر الترتيب.

أحمد حجازي الفيحاء نيوم
