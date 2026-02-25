تقرير: الاتحاد الليبي يخطط للتعاقد مع موكوينا

يخطط نادي الاتحاد الليبي للتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

ويتولى موكوينا حاليا تدريب نادي مولودية الجزائر.

وبحسب موقع "عين ليبيا" الليبي، فإن هناك حالة من عدم الرضا لدي إدارة الاتحاد الليبي على أداء الفريق تحت قيادة التونسي خالد بن يحيى.

وأوضحت التقارير أن إدارة الاتحاد وضعت موكوينا على رأس خياراتها حال إنهاء التعاقد مع بن يحيى.

ويحتل الاتحاد صدارة مجموعته في المرحلة الأولى من الدوري الليبي.

في المقابل لا يمر موكوينا بأفضل فتراته مع مولودية الجزائري خاصة بعد الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق لموكوينا تدريب أندية صنداونز والوداد ومولودية الجزائر.