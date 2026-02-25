خبر في الجول - اختبار طبي أخير للثنائي تريزيجيه وزيزو قبل مواجهة زد

يخضع الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد زيزو لاختبار طبي أخير لتحديد موقفه من مواجهة الأهلي ضد زد.

ويستضيف الأهلي فريق زد على استاد القاهرة يوم السبت الموافق 28 من شهر فبراير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد زيزو يخضع لاختبار طبي أخير غدا الخميس.

ويسعى الجهاز الفني للوقوف على الحالة الطبية للثنائي لمعرفة الموقف قبل إعلان قائمة مواجهة زد يوم الجمعة.

ويواصل تريزيجيه وزيزو تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي داخل التتش على هامش المران الجماعي للفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة عن الصدارة.

بينما زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.