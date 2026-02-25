أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون

خطف أتالانتا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند بعد فاز إيابا على ملعبه بنتيجة 4-1 عقب الخسارة ذهابا 2-0.

ودخل الفريق الإيطالي وهدفه تعويض خسارة الـ 2-0 ذهابا في ألمانيا، لكنه انتظر للدقيقة 90+8 من أجل إكمال العودة.

وأصبح أتالانتا ثالث فريق إيطالي يتأهل في مرحلة إقصائية من أبطال أوروبا بعدما عوض تأخره في الذهاب بهدفين في الإياب بعد يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد وروما ضد برشلونة.

اللقاء الذي أقيم في ملعب جيويس معقل أتالانتا في بيرجامو شهد غياب جماهير بوروسيا دورتموند بسبب الإجراءات الصارمة من السلطات الإيطالية.

وتقدم أتالانتا في الشوط الأول مبكرا بهدف من مهاجمه جانليوكا سكاماكا في الدقيقة 5 من عرضية أرضية استغل خطأ الدفاع في تشتيتها وأسكنها الشباك.

سكاماكا يفتتح التسجيل لأتالانتا ويشعل المباراة

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول تعادل دافيدي زاباكوستا لأتالانتا في مجموع المباراتين لينتهي بنتيجة 2-0 بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.

وأضاف ماريو باشاليتش الهدف الثالث في الدقيقة 57 لأتالانتا لتكتمل العودة ويضع أصحاب الأرض أقدامهم في ثمن النهائي برأسية.

باساليتش يسجل الهدف الثالث لأتالانتا ويمنح الأفضلية لفريقه

وأعاد كريم أدايمي الأمل لدورتموند مجددا بهدف من تسديدة رائعة من داخل الـ 18 قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء ليتعادل الفريقين في مجموع اللقائين 3-3.

كريم أدييمي يسجل الهدف الأول لدورتموند ويزيد من إثارة المواجهة

وفي الدقيقة 90+4 شهدت المباراة إثارة بالغة فخطأ من المدافع في التمريرة أسفر عنه مرتدة لأصحاب الأرض وأثناء محاولة رامي بن سبعيني إبعاد الكرة ضرب رأس مهاجم أتالانتا.

عاد الحكم لتقنية الفيديو وأشهر بطاقة صفراء ثانية لبن سبعيني ثم الحمراء، وطرد أيضا نيكو شلوتيربيك وهو على مقاعد البدلاء.

وفي الدقيقة 90+8 دخل الحكم لأرض الملعب واحتسب ركلة جزاء ليزيد من مشاكل الضيوف.

وانبرى لازار سامردايتش للركلة وسددها على يسار الحارس معلنا خطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

سيناريو غريب... بطاقتان حمراوان وهدف في الوقت القاتل! 😮😮😮 أتالانتا يكتب التاريخ ويتأهل إلى الدور القادم بعد سيناريو مثير للغاية

وينتظر أتالانتا معرفة هوية منافسه يوم الجمعة المقبل إذ سيواجه أرسنال أو بايرن ميونيخ.