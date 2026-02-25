أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 22:18

كتب : FilGoal

لازار سامراديتش - أتالانتا

خطف أتالانتا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند بعد فاز إيابا على ملعبه بنتيجة 4-1 عقب الخسارة ذهابا 2-0.

ودخل الفريق الإيطالي وهدفه تعويض خسارة الـ 2-0 ذهابا في ألمانيا، لكنه انتظر للدقيقة 90+8 من أجل إكمال العودة.

وأصبح أتالانتا ثالث فريق إيطالي يتأهل في مرحلة إقصائية من أبطال أوروبا بعدما عوض تأخره في الذهاب بهدفين في الإياب بعد يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد وروما ضد برشلونة.

اللقاء الذي أقيم في ملعب جيويس معقل أتالانتا في بيرجامو شهد غياب جماهير بوروسيا دورتموند بسبب الإجراءات الصارمة من السلطات الإيطالية.

وتقدم أتالانتا في الشوط الأول مبكرا بهدف من مهاجمه جانليوكا سكاماكا في الدقيقة 5 من عرضية أرضية استغل خطأ الدفاع في تشتيتها وأسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول تعادل دافيدي زاباكوستا لأتالانتا في مجموع المباراتين لينتهي بنتيجة 2-0 بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.

وأضاف ماريو باشاليتش الهدف الثالث في الدقيقة 57 لأتالانتا لتكتمل العودة ويضع أصحاب الأرض أقدامهم في ثمن النهائي برأسية.

وأعاد كريم أدايمي الأمل لدورتموند مجددا بهدف من تسديدة رائعة من داخل الـ 18 قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء ليتعادل الفريقين في مجموع اللقائين 3-3.

وفي الدقيقة 90+4 شهدت المباراة إثارة بالغة فخطأ من المدافع في التمريرة أسفر عنه مرتدة لأصحاب الأرض وأثناء محاولة رامي بن سبعيني إبعاد الكرة ضرب رأس مهاجم أتالانتا.

عاد الحكم لتقنية الفيديو وأشهر بطاقة صفراء ثانية لبن سبعيني ثم الحمراء، وطرد أيضا نيكو شلوتيربيك وهو على مقاعد البدلاء.

وفي الدقيقة 90+8 دخل الحكم لأرض الملعب واحتسب ركلة جزاء ليزيد من مشاكل الضيوف.

وانبرى لازار سامردايتش للركلة وسددها على يسار الحارس معلنا خطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وينتظر أتالانتا معرفة هوية منافسه يوم الجمعة المقبل إذ سيواجه أرسنال أو بايرن ميونيخ.

بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا أتالانتا
نرشح لكم
استراحة في أبطال أوروبا - يوفنتوس (1)-(0) جالاتاسراي.. نهاية الشوط الأول أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب تشكيل أبطال أوروبا - ديفيد يقود هجوم يوفنتوس.. وأوسيمين أساسي مع جالاتاسراي تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس يقود الهجوم أمام بنفيكا.. وجونزالو يعوض غياب مبابي فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا "ظروف غير مسبوقة".. جماهير دورتموند تغيب عن مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا غياب ديمبلي.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في دوري الأبطال تقرير: الاتحاد الأوروبي يرفض استئناف بنفيكا على قرار إيقاف بريستياني
أخر الأخبار
أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) بنفيكا.. نهاية الشوط الأول 53 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في أبطال أوروبا - يوفنتوس (1)-(0) جالاتاسراي.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إصابته المروعة.. الهلال ينتظر نتائج فحوصات اليامي ساعة | سعودي في الجول
أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524117/أتالانتا-ي-بقي-على-آمال-إيطاليا-ويتأهل-إلى-ثمن-نهائي-أبطال-أوروبا-أمام-دورتموند-بسيناريو-مجنون