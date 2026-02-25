انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) بنفيكا.. الملكي يتأهل

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد ضد بنفيكا

يستضيف ريال مدريد فريق بنفيكا ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد فاز خارج ملعبه في الذهاب بهدف دون مقابل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.

------------------------

نهاية المباراة

ق80 جوووووول فينيسيوس يقتل المباراة

ق74 إصابة أسينسيو

ق60 العارضة تنقذ ريال مدريد

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 إلغاء هدف جولر بسبب التسلل

ق32 جوووووول جولر

ق22 هدف مؤكد يضيع من بنفيكا

ق17 جووووول التعادل من قذيفة تشواميني

ق14 جوووووول أول عن طريق رافا سيلفا

انطلاق المباراة

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا
