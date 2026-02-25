مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) بنفيكا.. الشوط الثاني
الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:59
كتب : FilGoal
يستضيف ريال مدريد فريق بنفيكا ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد قد فاز خارج ملعبه في الذهاب بهدف دون مقابل.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34 إلغاء هدف جولر بسبب التسلل
ق32 جوووووول جولر
ق22 هدف مؤكد يضيع من بنفيكا
ق17 جووووول التعادل من قذيفة تشواميني
ق14 جوووووول أول عن طريق رافا سيلفا
انطلاق المباراة
