انتهت في أبطال أوروبا - يوفنتوس (3)-(2) جالاتاسراي.. عودة غير مكتملة

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:54

كتب : FilGoal

جاتي - يوفنتوس ضد جالاتاسراي

ويحل جالاتاسراي ضيفا على يوفنتوس ضمن إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعدما حسم نتيجة الذهاب 5-2.

ق118 باريش يسجل الهدف الثاني لجالاتا سراي

ق106 فيكتور أوسيمين يسجل الهدف الأول لجالاتاسراي بعد انفراد بالمرمى

ق99 تسديدة قوية من توريرا لاعب جالاتاسراي وتصدي رائع من حارس يوفنتوس

ق96 فرصة هدف رابع محقق يضيع من يوفنتوس

الشوط الإضافي الأول

.......................................

نهاية الشوط الثاني

ق 82 ماكيني يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس

ق79 القائم يحرم يلدز نجم يوفنتوس من تسجيل الهدف الثالث

ق70 جاتي يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء

ق54 تصدي رائع من بيرين حارس يوفنتوس يمنع جالاتاسراي من التعادل

ق50 طرد لود كيلي مدافع يوفنتوس بعد تدخل عنيف في وسط الملعب

نهاية الشوط الأول

ق36 لوكاتيلي يسجل الهدف الأول ليوفنتوس من ركلة جزاء

ق20 تصدي رائع من حارس جالاتاسراي يحرم يوفنتوس من التسجيل عن طريق لوكاتيلي

ق2 ضربة رأسية متقنة من سانشيز مدافع جالاتاسراي وتصدي رائع من بيرين حارس يوفنتوس

انطلاق المباراة

يوفنتوس جالاتاسراي دوري أبطال أوروبا
