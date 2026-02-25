بعد إصابته المروعة.. الهلال ينتظر نتائج فحوصات اليامي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

حمد اليامي - الهلال ضد التعاون

ينتظر الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي نتائج الفحوصات الطبية لحمد اليامي لاعب الفريق.

وتعرض اليامي لإصابة مروعة خلال مباراة الهلال أمام التعاون.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن حمد اليامي خضع لفحوصات طبية إضافية لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الفحوصات الأولية تشير إلى تحرك صابونة الركبة اليمنى، في انتظار استكمال الفحوصات على أربطة الصابونة والرباطين الصليبيين الداخلي والخارجي، حتى يمكن تقييم حجم الضرر وتحديد طبيعة الإصابة بدقة.

وغادر اليامي مباراة الهلال أمام التعاون وحل متعب الحربي بدلا منه وتم نقله إلى أحد المستشفيات عبر سيارة الإسعاف.

وتعادل الهلال أمام التعاون 1-1 ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المرز الثالث، فيما وصل التعاون إلى النقطة 40 في المركز الخامس.

