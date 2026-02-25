مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بتحكيم مصري.. وهذا الحكم الأقرب

تفصلنا ثلاثة أيام عن المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

وفاز الزمالك على زد 2-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري، بينما تغلب بيراميدز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بحكام مصريين بسبب عدم تقدمهما بطلب حكام أجانب في الوقت المحدد".

وتابع "لجنة الحكام تدرس الأسماء المرشحة من الحكام المصريين لإدارة المباراة قبل إعلان أسمائهم في الوقت المحدد بشكل طبيعي".

واختتم المصدر تصريحاته "يأتي محمود ناجي على رأس المرشحين لإدارة المباراة".

الفوز على زد رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز.

واستغل الزمالك تعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل المثير أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

وتنص لائحة استقدام الحكام الأجانب للدوري المصري، تقدم الفريق الذي يرغب في ذلك قبل المباراة بأسبوعين.