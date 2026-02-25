أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:47

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن إصابة كيليان مبابي لاعب الفريق ستمتد لوقت طويل.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا في تصريحات لوسائل الإعلام: "غياب كيليان مبابي لن يكون مسألة أيام، بل سيمتد لفترة أطول قليلا".

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس يقود الهجوم أمام بنفيكا.. وجونزالو يعوض غياب مبابي الساعات الأخيرة تحسم موقف مبابي من المشاركة أمام بنفيكا إندريك: مبابي نصحني بالانتقال إلى ليون مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال

وشهدت القائمة استبعاد كيليان مبابي ودين هاوسن بسبب الإصابة.

تعرض مبابي سابقا لإصابة عضلية أبعدته كثيرا عن الملاعب، وغاب بالفعل عن ثلاث مباريات هذا الموسم بسببها، ثم تجددت الشكوى مجددا بعد مباراة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن الفرنسي تدرب وهو يعلم أنه ليس في أفضل حالاته البدنية، كما أنه لن يخاطر باللعب وهو غير سليم بنسبة 100%، في ظل اقتراب كأس العالم الصيف المقبل.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين، ويتصدر ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد للقاء بنفيكا بعد قليل بعدما فاز ذهابا 1-0، ويحتاج للفوز أو التعادل على الأقل من أجل التأهل لدور الـ16.

كيليان مبابي ريال مدريد
نرشح لكم
أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد تقرير: نابولي يتحرك لتجديد عقد مكتوميناي قبل كأس العالم.. وموقف مانشستر يونايتد عبد المنعم: الفريق يحتاج جميع اللاعبين.. وسنسعد الجماهير تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس يقود الهجوم أمام بنفيكا.. وجونزالو يعوض غياب مبابي رافينيا: نحترم أتلتيكو مدريد لكننا سنتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا تقرير: يانيك فيريرا مرشح لتدريب متذيل الدوري البلجيكي
أخر الأخبار
أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) بنفيكا.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في أبطال أوروبا - يوفنتوس (1)-(0) جالاتاسراي.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إصابته المروعة.. الهلال ينتظر نتائج فحوصات اليامي ساعة | سعودي في الجول
أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524111/أربيلوا-يعلن-غياب-مبابي-لفترة-طويلة-عن-الملاعب