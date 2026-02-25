أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن إصابة كيليان مبابي لاعب الفريق ستمتد لوقت طويل.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا في تصريحات لوسائل الإعلام: "غياب كيليان مبابي لن يكون مسألة أيام، بل سيمتد لفترة أطول قليلا".

وشهدت القائمة استبعاد كيليان مبابي ودين هاوسن بسبب الإصابة.

تعرض مبابي سابقا لإصابة عضلية أبعدته كثيرا عن الملاعب، وغاب بالفعل عن ثلاث مباريات هذا الموسم بسببها، ثم تجددت الشكوى مجددا بعد مباراة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن الفرنسي تدرب وهو يعلم أنه ليس في أفضل حالاته البدنية، كما أنه لن يخاطر باللعب وهو غير سليم بنسبة 100%، في ظل اقتراب كأس العالم الصيف المقبل.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين، ويتصدر ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد للقاء بنفيكا بعد قليل بعدما فاز ذهابا 1-0، ويحتاج للفوز أو التعادل على الأقل من أجل التأهل لدور الـ16.