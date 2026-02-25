تقرير: نابولي يتحرك لتجديد عقد مكتوميناي قبل كأس العالم.. وموقف مانشستر يونايتد

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - نابولي

يسعى نادي نابولي لحسم ملف تجديد عقد سكوت مكتوميناي قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويأتي في ظل تألق لاعب الوسط الأسكتلندي منذ انتقاله من مانشستر يونايتد.

وأفاد موقع TEAMtalk أن اسم مكتوميناي لم يُطرح من الأساس داخل أروقة مانشستر يونايتد، رغم تقارير إسبانية تحدثت عن إمكانية تقديم عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لإعادته إلى أولد ترافورد.

وأشار التقرير إلى رغبة نابولي إنهاء ملف التجديد قبل سفر اللاعب إلى أمريكا الشمالية الصيف المقبل للمشاركة في كأس العالم 2026، في مؤشر واضح على تمسك النادي بخدماته ضمن مشروع أنطونيو كونتي.

وقدّم مكتوميناي مستويات مميزة منذ انتقاله إلى نابولي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وفتح محيط اللاعب بالفعل باب المفاوضات مع نابولي لتمديد التعاقد، إذ يرتبط بعقد يمتد حتى 2028، بينما يرغب النادي في تأمين استمراره لفترة أطول.

وحسم مكتوميناي الجدل بنفسه في تصريحات لصحيفة كورييري ديلو سبورت قائلا: "وكيل أعمالي لم يتحدث مع أي ناد بشأن مستقبلي"، مؤكدا أنه يستطيع رؤية نفسه لاعبا في نابولي لفترة طويلة.

ويؤكد موقف اللاعب وإدارة نابولي أن فكرة العودة إلى مانشستر يونايتد غير مطروحة حاليا، في ظل رغبة متبادلة باستمرار التجربة الناجحة في إيطاليا.

