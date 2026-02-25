مباشر الدوري - المصري (1)-(0) مودرن.. جووول أووول
الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد مودرن سبورت في الجولة 19 من الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز السادس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، بينما مودرن سبورت في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا دقيقة بدقيقة.
--
ق 69: جووول ميدو جابر يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية أحمد أيمن منصور
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
مودرن سبورت يسجل الأول.. حسام حسن يحتفل.. والـ VAR يتدخل لتعديل القرار pic.twitter.com/t3aORmieqZ— ON Sport (@ONTimeSports) February 25, 2026
ق 41: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل
ق38: جووول حسام حسن يسجل الهدف الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء
ق30: هدوء دون فرص محققة
بداية اللقاء
نرشح لكم
خبر في الجول - اختبار طبي أخير للثنائي تريزيجيه وزيزو قبل مواجهة زد خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) بنفيكا.. الشوط الثاني مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بتحكيم مصري.. وهذا الحكم الأقرب استعدادا للمباريات الحاسمة قاريا.. كاف يختار 7 حكام مصريين في معسكر "النخبة" التشكيل - صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام مودرن سبورت منافس الأهلي - الترجي يتعادل في أول مباراة تحت قيادة بوميل تقرير: كاف يستمع لحجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث لقاء الأهلي يوم الخميس