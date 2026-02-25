مباشر الدوري - المصري (1)-(0) مودرن.. جووول أووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد مودرن سبورت في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، بينما مودرن سبورت في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

ق 69: جووول ميدو جابر يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية أحمد أيمن منصور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

مودرن سبورت يسجل الأول.. حسام حسن يحتفل.. والـ VAR يتدخل لتعديل القرار pic.twitter.com/t3aORmieqZ — ON Sport (@ONTimeSports) February 25, 2026

ق 41: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل

ق38: جووول حسام حسن يسجل الهدف الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق30: هدوء دون فرص محققة

بداية اللقاء