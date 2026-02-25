انتهت الدوري - المصري (1)-(0) مودرن.. نهاية سلسلة التعادلات

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:29

كتب : FilGoal

المصري ضد مودرن فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد مودرن سبورت في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، بينما مودرن سبورت في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا دقيقة بدقيقة.

--

انتهت

ق 69: جووول ميدو جابر يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية أحمد أيمن منصور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل

ق38: جووول حسام حسن يسجل الهدف الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق30: هدوء دون فرص محققة

بداية اللقاء

الدوري المصري المصري في الدوري مودرن سبورت
التعليقات
