أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات

كشف داني أولمو لاعب برشلونة أن هانز فليك مدرب الفريق هو الحل المثالي للفريق في الوقت الحالي.

وقال داني أولمو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "فليك بالنسبة لي، هو المدرب المثالي حاليا لبرشلونة، فزنا معه بأربع بطولات، والآن نحن ننافس على 3 بطولات، صحيح أن الكأس أصبحت أكثر تعقيدا، لكننا سنحارب من أجلها".

وواصل "هانز فليك مقرب من جميع اللاعبين، ودائما يقول لنا أن أبوابه مفتوحة للجميع، وأنه سيكون موجودا من أجلنا دائما، ومستعدا لمساعدتنا".

وأردف "أشعر بحالة جيدة الموسم الحالي، عن الموسم الماضي فيما يتعلق بالإصابات، ومستعد لمواصلة خوض المباريات المقبلة ومساعدة الفريق".

وكشف "مستعدون لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، ستكون المباراة معقدة بسبب نتيجة الذهاب، لكننا سنلعب بطريقتنا الخاصة، وأثبتنا في السابق أننا قادرون على تسجيل هذا العدد من الأهداف".

وخاض أولمو الموسم الحالي مع برشلونة 31 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 61 بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.

وتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في إنتظار قرعة البطولة من أجل معرفة الخصم المقبل في البطولة.

وتعرض برشلونة لهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في انتظار مباراة العودة الثلاثاء المقبل على ملعب الكامب نو.

وحقق هانز فليك المدير الفني لبرشلونة 4 ألقاب رفقة الفريق كالتالي: "كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني مرتين، الدوري الإسباني".