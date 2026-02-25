ميسي: أندم على عدم تعلم الإنجليزية.. وكنت أشعر بأنني نصف جاهل

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:15

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

اعترف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بندمه على عدم تعلم اللغة الإنجليزية في صغره.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وكشف ميسي شعوره بالإحراج خلال لقاء شخصيات عالمية بسبب عدم قدرته على التواصل.

وقال ميسي في تصريحات عبر بودكاست مكسيكي: "أندم على أشياء كثيرة، منها أنني لم أتعلم الإنجليزية عندما كنت صغيرا. كان لدي الوقت لأدرسها لكنني لم أفعل، وأندم بشدة على ذلك".

أخبار متعلقة:
لابورتا: حاولت إعادة ميسي في 2023 ولكنه اختار إنتر ميامي لابورتا: ميسي رفض مصافحتي في حفل الكرة الذهبية.. ونعمل على تكريمه رابطة الدوري الأمريكي تبرئ ميسي من واقعة اقتحام غرفة الحكام نيوم يعلن التعاقد مع ريان ميسي

وأوضح قائد منتخب الأرجنتين "مررت بمواقف كنت فيها مع شخصيات مذهلة ورائعة، وكنت أرغب في الحديث معهم لكنني شعرت بأنني نصف جاهل لعدم قدرتي على التواصل".

وأضاف "كنت أقول لنفسي كيف أضعت وقتي، عندما تكون صغيرا لا تدرك أهمية ذلك. واليوم أؤكد دائما لأطفالي أهمية التعليم والدراسة والاستعداد للمستقبل".

وانتقل ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية إلى برشلونة في سن 13 عاما، وأكد أن عامه الدراسي الأخير في الأرجنتين كان صعبا للغاية بسبب ترتيبات الرحيل.

وأشار إلى أنه أنهى دراسته الثانوية في برشلونة رفقة زملائه في أكاديمية لا ماسيا، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية التي قادته لاحقا إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي في صيف 2023.

واختتم ميسي حديثه تصريحاته "كرة القدم منحتني الكثير من الدروس والقيم، هي ليست مجرد لعبة بل أسلوب حياة، صنعت لي روابط تدوم مدى الحياة وفتحت لي أبوابا للتعرف على ثقافات وأماكن مختلفة حول العالم".

ليونيل ميسي الأرجنتين إنتر ميامي
نرشح لكم
رئيسة المكسيك: لا خطر على استضافة كأس العالم 2026 ونقدم الضمانات الكاملة أثلتيك: أورلاندو سيتي في مفاوضات متقدمة لضم جريزمان جاياردو يرحل عن ريفر بليت تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا لن يصبح أكبر مدرب في كأس العالم.. أدفوكات يترك منتخب كوراساو "الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة رابطة الدوري الأمريكي تبرئ ميسي من واقعة اقتحام غرفة الحكام رغم هدف وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يخسر بطريقة درامية في الدوري الأمريكي
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) بنفيكا.. انطلاق المباراة 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - يوفنتوس (0)-(0) جالاتاسراي.. هدف مبكر يضيع 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد إصابته المروعة.. الهلال ينتظر نتائج فحوصات اليامي 21 دقيقة | سعودي في الجول
أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بتحكيم مصري.. وهذا الحكم الأقرب 27 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: نابولي يتحرك لتجديد عقد مكتوميناي قبل كأس العالم.. وموقف مانشستر يونايتد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري - المصري (0)-(1) مودرن.. جووول أوووول 42 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524107/ميسي-أندم-على-عدم-تعلم-الإنجليزية-وكنت-أشعر-بأنني-نصف-جاهل