ميسي: أندم على عدم تعلم الإنجليزية.. وكنت أشعر بأنني نصف جاهل

اعترف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بندمه على عدم تعلم اللغة الإنجليزية في صغره.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وكشف ميسي شعوره بالإحراج خلال لقاء شخصيات عالمية بسبب عدم قدرته على التواصل.

وقال ميسي في تصريحات عبر بودكاست مكسيكي: "أندم على أشياء كثيرة، منها أنني لم أتعلم الإنجليزية عندما كنت صغيرا. كان لدي الوقت لأدرسها لكنني لم أفعل، وأندم بشدة على ذلك".

وأوضح قائد منتخب الأرجنتين "مررت بمواقف كنت فيها مع شخصيات مذهلة ورائعة، وكنت أرغب في الحديث معهم لكنني شعرت بأنني نصف جاهل لعدم قدرتي على التواصل".

وأضاف "كنت أقول لنفسي كيف أضعت وقتي، عندما تكون صغيرا لا تدرك أهمية ذلك. واليوم أؤكد دائما لأطفالي أهمية التعليم والدراسة والاستعداد للمستقبل".

وانتقل ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية إلى برشلونة في سن 13 عاما، وأكد أن عامه الدراسي الأخير في الأرجنتين كان صعبا للغاية بسبب ترتيبات الرحيل.

وأشار إلى أنه أنهى دراسته الثانوية في برشلونة رفقة زملائه في أكاديمية لا ماسيا، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية التي قادته لاحقا إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي في صيف 2023.

واختتم ميسي حديثه تصريحاته "كرة القدم منحتني الكثير من الدروس والقيم، هي ليست مجرد لعبة بل أسلوب حياة، صنعت لي روابط تدوم مدى الحياة وفتحت لي أبوابا للتعرف على ثقافات وأماكن مختلفة حول العالم".