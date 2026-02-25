تشكيل أبطال أوروبا - ديفيد يقود هجوم يوفنتوس.. وأوسيمين أساسي مع جالاتاسراي

عاد المهاجم الكندي جوناثان ديفيد للتشكيل الأساسي لنادي يوفنتوس ضد جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عن مباراة الذهاب.

ويلعب يوفنتوس ضد جالاتا سراي بعد قليل ضمن إياب الملحق المؤهل دور الـ16.

وجاء تشكيل يوفنتوس :

الحارس: ماتيا بيرين

الدفاع: بيير كالولو – فريدريكو جاتي – لويد كيلي - ويستون ماكيني

الوسط: مانويل لوكاتيلي – خيفرين تورام - فرانسيسكو كونسيساو

الهجوم: كينان يلديز - جوناثان ديفيد - تيون كووبميينيرز.

فيما يقود المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين تشكيل جالاتا سراي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوغورجان تشاكير

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس - عبد الكريم برداقجي -دافينسون سانشيز - رولاند سالاي

خط الوسط: لوكاس توريرا - ماريو ليمينا

أمامهما: نواه لانج - جابرييل سارا - باريش ألبير يلماز

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.

وفاز جالاتاسراي على يوفنتوس ذهابا بنتيجة 5-2.